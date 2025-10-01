Día Internacional del café: 5 lugares para tomar café de especialidad

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del café y en esta nota te sugerimos 5 lugares para tomar café de especialidad, y clásicos como ristretto, flat white, cappuccino e iced latte.

La Terraza de La Carbonera es la nueva apertura gastronómica de San Telmo, un espacio que combina historia, arquitectura y cocina porteña contemporánea en un entorno único. Ubicada en el último piso de un edificio centenario, cuenta con una imponente estructura vidriada —techo y paredes transparentes— que inunda el espacio de luz natural y ofrece vistas abiertas del barrio. Su propuesta recorre desde desayunos con panadería y pastelería casera hasta almuerzos de estación, meriendas, la hora del vermut y cenas al fuego, donde técnicas como la brasa, el rescoldo, la chapa y el horno a leña definen el carácter de cada plato.

El café : En el sector de cafetería, este lugar trabaja con Café Paraná, un blend premium de granos arábicos cultivados en Brasil y Colombia. Se trata de un café libre de azúcar, de aroma intenso y notas frutales. La propuesta incluye una selección para todos los gustos: espresso simple o doble, macchiato, cortado, café con leche y cappuccino con un toque de canela y chocolate. Además, se puede personalizar la experiencia agregando leche de almendras o crema. Los acompañantes indicados se encuentran en su oferta de pastelería artesanal, con destacados como medialunas recién horneadas, cookies de chocolate, pastafrola o tortitas como la chocolatosa.

CAFÉ MISHIGUENE

En pleno corazón de Palermo, Café Mishiguene acerca una versión más relajada y accesible de la cocina judía, inspirada en las recetas que dieron vida al reconocido Mishiguene Restaurante. Bajo la mirada del chef Tomás Kalika, este espacio combina tradición, sabor y hospitalidad en una propuesta informal, ideal para disfrutar desde el desayuno hasta la merienda. Su ambiente moderno y funcional, junto con una carta que invita al encuentro, lo convierten en un punto de referencia para quienes buscan platos con identidad en un formato cotidiano.

Café Mishiguene - Café con tostadas

El café: El corazón de la experiencia está en su café de especialidad, preparado con el blend Segafredo Massimo 100% arábico, a base de granos seleccionados de Brasil que se distinguen por aromas de caramelo, tabaco y pan tostado, además de un sabor intenso con notas de frutos secos y un final amable. En la barra se despachan versiones clásicas como espresso, lungo, macchiato, cappuccino y americano, junto con opciones especiales como flat white, latte con hielo o masagrán, una refrescante combinación de espresso, limón y azúcar. Acompañando cada taza, el menú despliega alternativas como huevos revueltos con lox de trucha, avocado toast en pan de masa madre, bagels en múltiples variantes —con queso crema, palta, huevo o salmón ahumado—, y croissants tradicionales o rellenas con pastrón y queso gruyere.

Dónde: Cabello 3181, Palermo.

CIRO

La cafetería y restaurante Ciro despliega toda su impronta italiana en dos de los barrios más vibrantes de la Ciudad de Buenos Aires: Palermo y Puerto Madero. Su propuesta gastronómica recorre desde brunches abundantes para compartir hasta almuerzos y cenas con copas de espumante de cortesía, además de tentadoras porciones de tortas XL, pastelería artesanal, sándwiches y helados elaborados con recetas tradicionales de Italia. Un lugar pensado para quienes buscan sabores auténticos, abundancia y hospitalidad en un mismo espacio.

Ciro - Affogato 6

El café: Uno de los pilares de la experiencia Ciro es su café de especialidad, hecho con granos de Modo Barista provenientes de Espírito Santo y Minas Gerais (Brasil), de las variedades Catuaí, Caturra y Mundo Novo. Estos granos se caracterizan por un perfil aromático con notas de frutos rojos, chocolate y almendra, y se preparan en máquinas La Marzocco de Florencia. La carta incluye desde ristretto, espresso, macchiato o cappuccino hasta propuestas más actuales como flat white, matcha latte y el original latte cookie, servido en un vaso de galleta relleno de chocolate. También destaca el affogato con gelato artesanal en sabores clásicos como pistacho, vainilla o sambayón. Como detalle distintivo, cada café llega acompañado por un mini brownie de cortesía.

Dónde: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

MUYÈ

Muyè, restaurante y cafetería de Recoleta, propone una cocina de autor que combina sabores cotidianos con guiños gourmet en el marco de una casona centenaria restaurada, donde su jardín interno funciona como un oasis urbano perfecto para almuerzos, cenas y meriendas. La carta se apoya en un trabajo serio con el producto y técnicas precisas, buscando platos sencillos pero de fuerte personalidad que se disfrutan en un ambiente íntimo y cuidado. La propuesta gastronómica pone especial énfasis en hospitalidad, detalles de servicio y ofertas versátiles que acompañan una pausa diaria.

MUYE CAFE 2

El café: El corazón de la propuesta está en su café de especialidad, elaborado con granos arábigos provenientes de Brasil, cuidadosamente seleccionados y tostados en un punto medio que realza un perfil equilibrado, con cuerpo y un aroma que invita a la pausa. La carta ofrece una variedad que va desde los clásicos infaltables —espresso, americano, cortado, cappuccino, flat white o latte— hasta opciones más creativas que permiten jugar con sabores. Para quienes buscan un guiño diferente, los lattes saborizados en chocolate, vainilla o caramelo son un must, y la posibilidad de optar por leche de almendras suma una alternativa ligera y actual.

Dónde: Ayacucho 1563, Recoleta.

AVG ELECTRIC CAFE

En los Arcos del Rosedal, AVG Electric Café se consolida como un punto de encuentro para foodies, melómanos y amantes del buen café. Con un entorno rodeado de verde y una estética minimalista, este espacio ubicado en Palermo combina atención personalizada, diseño cuidado y una propuesta cultural que incluye tienda de discos y pop ups musicales al aire libre. Su carta pone el foco en el café de especialidad, acompañado por opciones para desayunar, merendar o tapear, y una selección de coctelería clásica y de autor, también con alternativas sin alcohol. El salón vidriado, los muebles de autor y los dos patios completan la experiencia, pensada para disfrutar con todos los sentidos.

AVG ELECTRIC CAFE - Chipá y café

El café: Con granos seleccionados de Fuego Tostadores, un blend de origen Perú-Bolivia con notas a chocolate, frutos secos y un dejo herbal fresco, la propuesta cafetera recorre clásicos como ristretto, flat white, cappuccino e iced latte, y suma creaciones propias como el AVG Coffee, un shot de expresso con leche texturizada, Baileys y canela. Para acompañar, su pastelería casera ofrece desde opciones dulces —cookies, budines del día, alfajores de coco, croissants y medialunas— hasta tentaciones saladas como chipá y scon tres quesos. Un refugio ideal para foodies, melómanos y amantes del café bien hecho.

Dónde: Dirección: Avenida Del Libertador 3883, Arco 9, Palermo.