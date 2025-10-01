Este es el truco para reciclar las bandejas de telgopor y tener un espacio único en tu casa

Estos productos abundan en los hogares y se les puede dar un nuevo uso para cuidar el medio ambiente.

Hacer manualidades es una forma de optimizar el tiempo libre o de crear nuevos productos para la casa con las propias manos. Para eso no solo necesitas tiempo, paciencia y los elementos , sino que ideas que sean sencillas de seguir para transformar los objetos. Esto ayuda a cuidar el medio ambiente , una tarea en la que todos debemos aportar nuestro granito de arena .

La ropa, las cajas, bandejas o herramientas viejas se pueden volver a convertir en algo útil y aprovechar su uso por más tiempo. Entre ellos hay objetos de decoración, nuevas prendas, organizadores, etc.

Las bandejas de telgopor se acumulan en las casas y no solo genera espacio, sino que muchas veces atrae plagas en los armarios. Es por eso que se puede buscar ideas para reciclar y ponerse manos a la obra en casa .

Estas bandejas vienen en muchos alimentos, y se acumulan en las casas. Dos opciones para reutilizarlas : una de ellas es una plantilla para stencil , y otra un organizador de cajones .

Para hacer el stencil, que sería un molde con figuras que sirve para pintar paredes, cajas, textiles, muebles, etc.

Plantilla para stencil

1 bandeja de telgopor limpia y seca

Cúter o trincheta afilada

Lápiz o marcador

Pintura acrílica o pintura para tela, según el soporte

Pincel, esponja o rodillo pequeño

Primero, limpiar completamente la bandeja. Lavar con agua tibia y detergente. Secar bien. Dibujar con un marcador o lápiz el diseño que necesitas. Luego, cortar con un cúter y con extremo cuidado, todas las partes internas del molde. Listo para usar se puede aplicar con cinta sobre una pared y pintar con pincel o esponja.

bandeja-stensil

Otra opción es un organizador para cajones de la cocina, escritorio, living o dormitorio. Un ejemplo de ello es usarlas para el maquillaje o los cubiertos.

Organizador de cajones

Varias bandejas de telgopor

Cúter o tijera

Regla

Lápiz

Cinta adhesiva o pistola de silicona (opcional)

En primer lugar, tomar las medidas internas del cajón. Planificar cómo querés usar el espacio y si los compartimentos serán rectangulares, cuadrados, grandes o más chicos. Marcar las medidas sobre las bandejas y cortar con cúter. Se pueden ensamblar con cinta o silicona para formar piezas con formas. Por último, colocar dentro del cajón y ordenar con los productos.