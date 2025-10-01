1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el truco para reciclar las bandejas de telgopor y tener un espacio único en tu casa

Estos productos abundan en los hogares y se les puede dar un nuevo uso para cuidar el medio ambiente.

Por
Dos ideas alucinantes que podés hacer con las bandejas de telgopor.

Dos ideas alucinantes que podés hacer con las bandejas de telgopor.

Hacer manualidades es una forma de optimizar el tiempo libre o de crear nuevos productos para la casa con las propias manos. Para eso no solo necesitas tiempo, paciencia y los elementos, sino que ideas que sean sencillas de seguir para transformar los objetos. Esto ayuda a cuidar el medio ambiente, una tarea en la que todos debemos aportar nuestro granito de arena.

En los últimos meses se ha estancado la recolección de aceite usado, sobre todo en los restaurantes y comercios gastronómicos, lo que se atribuye tanto a la caída general del consumo como a una mayor tasa de reutilización del aceite por la crisis económica.
Te puede interesar:

Por qué reciclar el aceite usado es fundamental para la salud pero mucho más para el planeta

La ropa, las cajas, bandejas o herramientas viejas se pueden volver a convertir en algo útil y aprovechar su uso por más tiempo. Entre ellos hay objetos de decoración, nuevas prendas, organizadores, etc.

Las bandejas de telgopor se acumulan en las casas y no solo genera espacio, sino que muchas veces atrae plagas en los armarios. Es por eso que se puede buscar ideas para reciclar y ponerse manos a la obra en casa.

bandejas de telgopor

Cómo podés reciclar las bandejas de telgopor que sobren en tu casa

Estas bandejas vienen en muchos alimentos, y se acumulan en las casas. Dos opciones para reutilizarlas: una de ellas es una plantilla para stencil, y otra un organizador de cajones.

Para hacer el stencil, que sería un molde con figuras que sirve para pintar paredes, cajas, textiles, muebles, etc.

Plantilla para stencil

  • 1 bandeja de telgopor limpia y seca
  • Cúter o trincheta afilada
  • Lápiz o marcador
  • Pintura acrílica o pintura para tela, según el soporte
  • Pincel, esponja o rodillo pequeño

Primero, limpiar completamente la bandeja. Lavar con agua tibia y detergente. Secar bien. Dibujar con un marcador o lápiz el diseño que necesitas. Luego, cortar con un cúter y con extremo cuidado, todas las partes internas del molde. Listo para usar se puede aplicar con cinta sobre una pared y pintar con pincel o esponja.

bandeja-stensil

Otra opción es un organizador para cajones de la cocina, escritorio, living o dormitorio. Un ejemplo de ello es usarlas para el maquillaje o los cubiertos.

Organizador de cajones

  • Varias bandejas de telgopor
  • Cúter o tijera
  • Regla
  • Lápiz
  • Cinta adhesiva o pistola de silicona (opcional)

En primer lugar, tomar las medidas internas del cajón. Planificar cómo querés usar el espacio y si los compartimentos serán rectangulares, cuadrados, grandes o más chicos. Marcar las medidas sobre las bandejas y cortar con cúter. Se pueden ensamblar con cinta o silicona para formar piezas con formas. Por último, colocar dentro del cajón y ordenar con los productos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Misiones celebró el Día Provincial del Ecopunto, una fecha que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje.

Misiones apuesta por el reciclaje y celebra el día provincial del Ecopunto: de qué se trata

Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Ideas fáciles y sencillas para reutilizar envases de leche en organizadores.

Este producto es clave para todas las familias y podés reciclar su envase para decorar tu casa

“Soy cubana y la ropa vieja yo no la boto, la reutilizo”, aseguró una usuaria.

Esta alfombra está hecha de productos reciclados y la podés crear en tu casa: quedará única en el mundo

La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo copenhague”.

De buzo a chaleco: así podés reciclar esta prenda si tenés las mangas desgastadas

Podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa.

No los tires: así podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa

Rating Cero

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

En 2010, José Andrada recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
play

Murió un recordado actor de Los Simuladores

últimas noticias

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 10 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Hace 10 minutos
play
Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Hace 20 minutos
La temperatura ideal para el aire acondicionado en primavera.

Para no gastar de más: esta es la temperatura ideal del aire acondicionado en primavera

Hace 24 minutos
play
Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Hace 27 minutos