1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelado por la ciencia: estos alimentos benefician la microbiota y ayudan a fortalecer la longevidad

Cuidar este componente es clave para un mejor envejecimiento. Con algunos alimentos específicos se puede potenciar bacterias asociadas a cuidar el paso de los años.

Por
La composición de la microbiota cambia según la persona.

La composición de la microbiota cambia según la persona.

Freepik

Mantener un intestino sano es mucho más que un detalle en la vida diaria ya que se convirtió en un factor clave para envejecer con mejor calidad. Cada vez más investigaciones señalan que la microbiota, ese ecosistema invisible de bacterias que habita en el organismo, puede marcar la diferencia en la salud a largo plazo.

Esta postura de yoga ayuda a meditar y relajarse.
Te puede interesar:

La postura de yoga que te ayuda a tener un mayor equilibrio mental

El interés en este tema no deja de crecer. La evidencia científica apunta a que un equilibrio adecuado de la microbiota no solo mejora la digestión, sino que también regula la inflamación, potencia la respuesta inmunológica y tiene influencia en el estado de ánimo. En ese sentido, la alimentación juega un papel fundamental como motor que nutre a estas bacterias.

La hipnoterapeuta Fani García, conocida en redes sociales por divulgar sobre bienestar integral, dio a conocer en un video viral que las personas que llegan a los 100 años comparten un rasgo en común: una alta presencia de bacterias específicas que contribuyen a un envejecimiento saludable. Según explica, favorecer su crecimiento a través de determinados alimentos puede ser una herramienta práctica para sumar años con mejor calidad de vida.

Longevidad oriental

Cómo alimentar la microbiota y beneficiar la longevidad según una experta

La composición de la microbiota cambia según la persona, influida por factores como la dieta, el entorno, el estrés o incluso el tipo de parto. Pese a eso, estudios recientes muestran que quienes alcanzan los 100 años en buenas condiciones físicas y mentales suelen tener en común la abundancia de cuatro bacterias intestinales asociadas a la longevidad.

La Akkermansia muciniphila se convirtió en una de las bacterias más estudiadas por su rol en la salud metabólica. Ayuda a reforzar la barrera intestinal, disminuye la inflamación crónica y mejora la sensibilidad a la insulina. Para estimularla, se recomiendan alimentos como granada, cacao, arándanos, pistachos y té verde.

Aunque menos conocida, la Doricobacter es una bacteria que está ligada a un metabolismo más eficiente y a una mejor regulación de la glucosa en sangre. Sus aliados principales son la avena, las almendras, la linaza, el kale y los frijoles negros, todos ricos en fibra y compuestos beneficiosos.

digestión

En cuanto a la Hostilibacter, depende en gran medida de los almidones resistentes y prebióticos. Entre sus fuentes ideales se encuentran la banana, la papa o el arroz cocido y luego enfriado, así como alimentos fermentados de la cocina asiática como el miso y el tempeh. También el ajo y la cebolla favorecen su desarrollo.

Por último, la Christensenella es una de las bacterias más prometedoras en los estudios de longevidad. Su presencia se relaciona con menor inflamación general, menor índice de masa corporal y una microbiota más diversa. Sus preferidos son los fermentados como kéfir, kimchi o chucrut, junto con vegetales prebióticos como alcachofas y espárragos.

Para la especialista, cultivar una microbiota diversa mediante la dieta puede convertirse en una estrategia concreta para vivir más y mejor. Con elecciones cotidianas como incluir fermentados, frutas ricas en polifenoles o cereales integrales, es posible apoyar de manera natural a estas bacterias que marcan la diferencia en la salud a largo plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuál es la postura ideal para una mejor circulación sanguínea.

La postura de yoga que mejora la circulación sanguínea

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan profundizan la lucha con un paro de 48 horas con marcha al Congreso.

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 48 horas con marcha al Congreso

Este modelo pone sobre la mesa debates sobre ética, evidencia científica y límites de la intervención humana en los procesos naturales.

Se hace llamar un gurú de la longevidad y sus prácticas dan que hablar en el mundo de la ciencia: de quién se trata

Bajar la tapa del inodoro es clave para cuidar la salud.

Por qué nunca hay que tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada

Esta postura estira la espalda y abre las caderas al mismo tiempo.

La postura de yoga que tenés que hacer para estirar la columna vertebral

La singularidad del organismo de María Branyas abrió la puerta a nuevas conclusiones.

Un estudio reveló la clave de la longevidad de Maria Branyas, la mujer que más vivió hasta el momento

Rating Cero

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

últimas noticias

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 13 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 13 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 14 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 14 minutos
play

Represión en la marcha de jubilados al Congreso: la Policía lanzó gas lacrimógeno y detuvo a un hombre

Hace 17 minutos