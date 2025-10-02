2 de octubre de 2025 Inicio
Fue campeón 5 veces en Boca y tiene un polémico presente en Perú: no para de recibir críticas

El jugador es muy cuestionado por una serie de actitudes que perjudicaron a sus compañeros y el desempeño del equipo. El club evalúa imponerle una sanción disciplinaria.

El defensor ex Boca Carlos Zambrano está atravesando un mal momento que lo dejó en el foco de todas las críticas. Su equipo, Alianza Lima, quedó eliminado de la Copa Sudamericana y buscó recuperarse en el torneo local ante Cienciano, pero se vio perjudicado cuando el jugador recibió su sexta tarjeta roja de la temporada.

El número llama la atención y, según destacan medios peruanos, Zambrano encabeza el ranking mundial de futbolistas con más expulsiones en lo que va de la temporada. Son seis entre abril y septiembre: dos por Copa Libertadores, ambas ante Talleres; dos por Sudamericana (con Gremio y U de Chile) y otras dos por el torneo local (ambas ante Cienciano).

La tendencia preocupa en Alianza Lima. El defensor no solo dejó en desventaja al equipo en todas esas oportunidades, sino que además se perdió los siguientes partidos por las correspondientes suspensiones. En este contexto, el club evalúa imponerle una sanción disciplinaria que él mismo reconoció como justa.

"Es difícil de explicar para mí mismo. A veces uno trata de excusarse o buscar alguna salida del mal momento que pueda tener en lo personal, fuera del resultado que es muy negativo para el club. En este caso, soy consciente que vine perjudicando a mi club, a mis compañeros, en un momento complicado, más en la altura", admitió en RPP Noticias.

Carlos Zambrano en Alianza Lima

"He hablado con todo el grupo y sobre todo con el área deportiva. Sé que voy a recibir una sanción económica, lo más probable, y simplemente asumirla. No me excuso en nada, solo a tratar de salir adelante porque sé de la calidad de jugador que soy y ha habido buenos momentos. Sé que me puedo reponer", concluyó.

El paso de Carlos Zambrano en Boca

Carlos Zambrano llegó a Boca a comienzos de 2020, proveniente del Dínamo de Kiev, e hizo su debut oficial el 4 de marzo. Estuvo tres temporadas en el club. Rescindió su contrato a fines de 2022, tras una discusión con el entrenador Hugo Ibarra y una polémica pelea en los vestuarios con Darío Benedetto.

Durante su paso por el Xeneize, jugó 62 partidos y anotó dos goles. Además, ganó cinco títulos: el Campeonato 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2022 y la Copa de la Liga 2022.

