Por qué la fuerza muscular es clave para la longevidad y la autonomía de las mujeres mayores La potencia física influye en la independencia diaria. Expertos aseguran que pruebas simples ayudan a anticipar riesgos. Por + Seguir en







La musculatura cumple un rol clave en la movilidad y en la realización de actividades cotidianas. Pexels

Un estudio con más de 5.000 mujeres mayores analizó el vínculo entre fuerza y riesgo de muerte.

La potencia de agarre y la rapidez al levantarse de una silla se asocian con mayor sobrevida.

Los beneficios se mantienen incluso en personas con baja actividad física.

Ejercicios simples y accesibles pueden ayudar a preservar movilidad e independencia. La fuerza muscular cumple un rol determinante en la calidad y la expectativa de vida de las mujeres mayores de 60 años. Una nueva investigación aporta evidencia sólida sobre cómo ciertos indicadores físicos se relacionan directamente con la reducción del riesgo de mortalidad.

El trabajo, liderado por la Universidad de Buffalo y publicado en JAMA Network Open, evaluó durante ocho años a más de 5.000 mujeres de entre 63 y 99 años. Se trata del análisis más amplio realizado hasta el momento sobre este grupo etario y su relación con la musculatura.

Los resultados no solo refuerzan la importancia del ejercicio en la madurez, sino que también ponen el foco en pruebas sencillas que pueden anticipar riesgos y orientar estrategias para un envejecimiento más saludable.

longevidad ejercicio Freepik Qué importancia tiene la fuerza muscular en las mujeres para la longevidad La evidencia científica muestra que una mayor fuerza muscular se asocia con un menor riesgo de muerte en mujeres, especialmente en edades avanzadas. Indicadores simples como la fuerza de agarre de la mano, medida con dinamómetro, y la velocidad para levantarse y sentarse cinco veces de una silla sin apoyo permiten predecir la supervivencia. Estos parámetros, evaluados con pruebas clínicas habituales, permiten tener a disposición de manera concreta el estado funcional del organismo.

Los resultados indican que por cada siete kilos adicionales en la fuerza de agarre el riesgo de fallecimiento se reduce en promedio un 12%. A su vez, disminuir en seis segundos el tiempo necesario para completar las sentadillas se relaciona con una baja del 4% en la mortalidad. Estas asociaciones se mantienen incluso al considerar factores como el nivel de actividad física, la composición corporal y otros indicadores de salud, lo que refuerza el papel independiente de la fuerza muscular.

Longevidad ejercicio Freepik La musculatura cumple un rol clave en la movilidad y en la realización de actividades cotidianas como caminar, fundamentales para la autonomía después de los 65 años. Incluso en mujeres físicamente inactivas, una mayor potencia muscular se vincula con mejores perspectivas de sobrevida, independientemente de la velocidad de marcha o de marcadores inflamatorios asociados al envejecimiento. Esto sugiere que el beneficio de la fuerza va más allá del ejercicio aeróbico tradicional. Ante el crecimiento de la población femenina mayor de 80 años, preservar la capacidad de levantarse de una silla y desplazarse sin ayuda resulta central para sostener la independencia. Para fortalecer los músculos no se requieren equipos complejos, ya que se pueden utilizar pesas, máquinas, objetos cotidianos o el propio peso corporal mediante ejercicios adaptados. A pesar de esto, se recomienda iniciar cualquier programa bajo supervisión profesional, especialmente en edades avanzadas, para adecuar las rutinas y reducir riesgos.