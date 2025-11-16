16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un estudio reveló que hablar varios idiomas beneficia a la longevidad: ¿a qué se debe?

Esta habilidad se asocia a un envejecimiento más lento según un estudio europeo. El uso constante de distintas lenguas fortalece funciones cognitivas claves para la salud mental.

Por
La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico.

La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico.

Freepik
  • Un estudio europeo identificó que quienes hablan varios idiomas presentan un envejecimiento más lento.
  • La investigación analizó a más de 86.000 personas y halló diferencias claras entre monolingües y multilingües.
  • El uso frecuente de distintas lenguas favorece la memoria, la atención y la flexibilidad cognitiva.
  • Los resultados se mantuvieron incluso después de considerar factores educativos, sociales y de salud.

Un nuevo trabajo científico volvió a poner en agenda el impacto del multilingüismo en la salud a largo plazo. Según esta investigación, la capacidad de usar más de un idioma no solo abre puertas culturales y laborales, sino que también se asocia con un envejecimiento más saludable y un menor deterioro cognitivo.

El estilo de vida es clave para controlar el colesterol, pero también hay factores genéticos.
Te puede interesar:

Por qué tengo colesterol alto si llevo una vida saludable: las respuestas a este problema

La longevidad depende de múltiples factores, tales como hábitos, alimentación, actividad física y estimulación mental. En ese sentido, los especialistas buscan desde hace años identificar qué comportamientos pueden proteger al organismo frente al paso del tiempo. Hablar varias lenguas, según este estudio, aparece como un elemento clave dentro de esa búsqueda.

La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico. Los datos mostraron una diferencia marcada entre quienes solo hablan su idioma natal y aquellos que utilizan uno o más idiomas adicionales en su vida diaria.

jubilado aprendiendo

Qué importancia tiene saber muchos idiomas para la longevidad

El estudio, publicado en la revista Nature Aging, analizó encuestas de 86.149 personas de entre 51 y 90 años de 27 países europeos. A partir de esos datos, se elaboró un modelo capaz de estimar si cada participante estaba envejeciendo más rápido o más lento de lo esperable según su edad, su salud y su estilo de vida.

Los resultados fueron contundentes, ya que las personas que solo hablaban una lengua tenían más del doble de probabilidades de mostrar un envejecimiento acelerado. En cambio, quienes hablaban al menos un idioma adicional redujeron ese riesgo hasta en un 54%. El efecto era aún mayor entre quienes dominaban tres o más lenguas.

Los investigadores observaron además un patrón dosis-respuesta, en dónde cuántos más idiomas utilizaba una persona, mayor era la protección. Este beneficio se mantuvo incluso cuando el análisis tomó en cuenta variables como educación, nivel socioeconómico, condiciones ambientales, salud física y contexto social o político.

jubilado aprendiendo

Según los autores, la explicación está en la actividad cognitiva que implica alternar entre distintos sistemas lingüísticos. Hablar varias lenguas exige activar y desactivar estructuras mentales constantemente, lo que refuerza la memoria, la atención y la elasticidad mental. Son habilidades que suelen deteriorarse con la edad, pero que el multilingüismo ayuda a preservar.

El estudio también desarrolló un “reloj de envejecimiento bioconductual”, una herramienta que considera indicadores positivos, como buena memoria o capacidad funcional, y negativos, como hipertensión, enfermedades cardíacas o dificultades sensoriales. En este sentido, también se observó que el multilingüismo actuaba como un factor protector independiente.

En conjunto, los hallazgos respaldan la idea de que estudiar y utilizar varios idiomas no solo facilita la comunicación y el acceso cultural, sino que contribuye a mantener el cerebro activo y resiliente durante más tiempo, favoreciendo un envejecimiento más sano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La interacción con felinos mejora funciones cerebrales vinculadas al bienestar.

¿Sabías por qué tener gatos ayuda a bajar la ansiedad y el estrés? Te va a sorprender

Su aporte de omega-3, magnesio y zinc retrasa el deterioro cognitivo.

Esto le pasa al cuerpo si comés nueces todos los días: tenés que saberlo

El tratamiento contra el VIH e ITS, más las herramientas preventivas están cubiertas por la Ley 27.675.

Advierten que en 2026 se profundizará el ajuste para dar respuesta al VIH y otras infecciones de transmisión sexual

Esta rutina de ejercicios aumenta la resistencia física al correr.

La rutina de 30 minutos y solo 7 ejercicios para hacer en casa si sos runner

El entrenamiento de fuerza es muy importante para la salud.

Por qué es necesario hacer pesas si tenés más de 30 años: es más importante de lo que pensás

Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social.

Esta actividad no es un entrenamiento deportivo y es clave para la longevidad según un experto: de qué se trata

Rating Cero

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

Sus notas olfativas se caracterizan por una apertura de almendra amarga y azafrán.

Este es el perfume favorito de Belinda: cuánto sale en Argentina

Sus tres hijos adolescentes —Cayden, Hayes y Grace— atraviesan una etapa compleja, por lo que el actor busca conservar tradiciones y generar nuevos recuerdos familiares.

Cuál es el curioso problema que atraviesa Kevin Costner para sus primeras fiestas tras su divorcio

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
play

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

últimas noticias

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Hace 9 minutos
Diego Santilli acelera la ronda con gobernadores para asegurar el Presupuesto 2026 y las reformas clave

Diego Santilli acelera la ronda con gobernadores para asegurar el Presupuesto 2026 y las reformas clave

Hace 25 minutos
Nicolás Maduro ordenó vigilia permanente en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordenó "vigilia permanente" en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Hace 53 minutos
play

Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola

Hace 1 hora
Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

Hace 1 hora