Un experto en longevidad reveló un consumo clave para los mayores de 40 y sorprendió a todos: qué dijo

El foco está puesto en sostener la vitalidad con el paso del tiempo. La prevención aparece como una aliada clave.

Por
Cada vez más profesionales ponen el foco en estrategias preventivas orientadas a sostener un buen estado físico y mental en la adultez.
Cada vez más profesionales ponen el foco en estrategias preventivas orientadas a sostener un buen estado físico y mental en la adultez.
  • Un especialista en longevidad aseguró que ciertos suplementos resultan determinantes a partir de los 40 años.
  • La recomendación surge de su experiencia personal y de un enfoque centrado en la edad biológica.
  • El mensaje fue difundido a través de un video en TikTok que generó fuerte repercusión.
  • Energía celular, funciones del organismo y protección frente al envejecimiento, entre los ejes principales.

La longevidad se convirtió en uno de los grandes objetivos dentro del cuidado de la salud, especialmente a partir de los 40 años. En ese contexto, un especialista llamó la atención al destacar la importancia de ciertos consumos que, según su mirada, marcan una diferencia concreta en la calidad de vida.

La constancia en el ejercicio es muy importante para obtener resultados. 


La rutina de solo 20 minutos: agilidad para envejecer mejor

El paso del tiempo trae cambios naturales en el organismo que impactan en la energía, el descanso y el funcionamiento general del cuerpo. Frente a este escenario, cada vez más profesionales ponen el foco en estrategias preventivas orientadas a sostener un buen estado físico y mental en la adultez.

Desde las redes sociales, algunas de estas recomendaciones logran amplia difusión y generan debate. Ese fue el caso de un video reciente que reavivó la conversación sobre suplementos y envejecimiento saludable.

Diego Suarez

Qué dijo el experto en longevidad sobre el consumo para los mayores de 40 años

Diego Suárez, experto en longevidad y creador de contenido digital, compartió en TikTok su postura sobre el uso de suplementos después de los 40 años. En su mensaje fue contundente al afirmar: “La gente que no tome suplementos después de los 40, incluso antes, estará muerta en vida”, una frase que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

El profesional explicó que no se trata de un único producto, sino de tres opciones que considera fundamentales. “No te voy a decir uno, te voy a decir tres. Son algunos de los que me ayudaron a reducir mi edad biológica de 58 a 50 años”, señaló al introducir su recomendación basada en su propia experiencia.

Pastillas y suplementos

En primer lugar, mencionó el NAD, al que definió como clave para el funcionamiento interno del organismo. Según sus palabras, “activa tu energía celular y reactiva tu mitocondria”, lo que lo vincula directamente con los niveles de vitalidad diaria.

Luego hizo referencia al magnesio, aunque aclaró que su efecto depende del tipo utilizado. “Dependiendo del magnesio, regula más de 300 funciones del cuerpo, desde el sueño hasta el sistema nervioso”, explicó. Por último, destacó el resveratrol, al que describió como un “potente antioxidante que rejuvenece tus células y mejora tu expresión genética del envejecimiento”.

