3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Estudios científicos analizan cómo la exposición a bajas temperaturas modifica funciones fisiológicas, recuperación muscular, estado anímico y cuidados cutáneos.

Por
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Freepik
  • Las duchas con temperaturas bajas se volvieron habituales dentro de rutinas de bienestar físico y mental.
  • Investigaciones científicas evalúan qué reacciones reales se activan en el organismo ante esta práctica.
  • El contacto térmico genera respuestas cardiovasculares, metabólicas y neurológicas específicas.
  • Especialistas destacan beneficios potenciales, pero advierten sobre la importancia de la adaptación gradual.

Durante los últimos años, las duchas con temperaturas bajas pasaron de ser una costumbre marginal a una práctica cada vez más frecuente, asociada a los cambios que genera en el cuerpo. Su incorporación se dio tanto en contextos deportivos como en rutinas cotidianas vinculadas al cuidado integral, impulsada por su difusión en redes sociales y por recomendaciones ligadas al bienestar general.

Te puede interesar:

Dura poco y te marca todo el cuerpo: la rutina de Xuan Ian, especialista en yoga

Este fenómeno despertó el interés de la comunidad científica, que comenzó a estudiar de manera sistemática qué sucede realmente en el organismo cuando se enfrenta de forma voluntaria a este estímulo térmico. Lejos de las percepciones individuales, los estudios buscan determinar si los efectos atribuidos tienen respaldo fisiológico comprobable.

Una revisión publicada en 2022 por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos analizó la evidencia disponible y concluyó que, si bien existen respuestas medibles, muchos beneficios no pueden atribuirse de forma directa sin considerar otros componentes del estilo de vida.

ducha diaria harvard.jpg
La exposición térmica activa respuestas cardiovasculares y metabólicas de adaptación.

La exposición térmica activa respuestas cardiovasculares y metabólicas de adaptación.

Qué le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría

La exposición a temperaturas bajas representa un desafío fisiológico que obliga al organismo a activar mecanismos de regulación para proteger órganos vitales. Entre las primeras respuestas se encuentra la activación del sistema cardiopulmonar, con aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

De manera simultánea, se pone en marcha la termogénesis, tanto por escalofríos como sin ellos, procesos mediante los cuales el cuerpo produce calor a partir de la contracción muscular y del tejido adiposo pardo. Estas reacciones varían según edad, sexo, contextura corporal, ritmo circadiano y condiciones ambientales.

Uno de los efectos más analizados es la recuperación muscular, ya que la aplicación de temperaturas bajas puede contribuir a disminuir la inflamación posterior al ejercicio. La contracción y posterior dilatación de los vasos sanguíneos favorece la circulación periférica, mejorando la distribución de oxígeno y nutrientes, y algunos estudios sugieren un posible refuerzo de la respuesta inmunológica, aunque aún sin evidencia concluyente.

Ducha
La liberación de endorfinas explica la sensación de energía posterior a la ducha.

La liberación de endorfinas explica la sensación de energía posterior a la ducha.

También se registran impactos en el cuidado de la piel y el cabello, al preservarse los aceites naturales, y en el plano neurológico, por la liberación de endorfinas y noradrenalina, asociadas al estado de alerta y al bienestar emocional. Los especialistas coinciden en que la práctica debe realizarse con moderación y adaptación progresiva, en especial en personas con afecciones cardiovasculares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

un análisis más profundo de grandes bases de datos y nuevas metodologías permitió revisar estas conclusiones.

Un estudio reveló que la genética tendría más importancia de lo que pensaban para la longevidad: qué dijeron

Esto le pasa al cuerpo si tomás alcohol en olas de calor: ¿lo sabías?

Estos son los 7 ejercicios en solo 30 minutos para hacer en casa ideales para runners

Cada vez más profesionales ponen el foco en estrategias preventivas orientadas a sostener un buen estado físico y mental en la adultez.

Un experto en longevidad reveló un consumo clave para los mayores de 40 y sorprendió a todos: qué dijo

La constancia en el ejercicio es muy importante para obtener resultados. 

La rutina de solo 20 minutos: agilidad para envejecer mejor

Reducir el sodio impacta directamente en la presión arterial y la salud del corazón.

Esto le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad: es muy beneficioso

Rating Cero

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.
play

Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

Nuevo estreno en Netflix.
play

Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

La rutina física y alimentaria de Lenny Kravitz.

La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

últimas noticias

Dura poco y te marca todo el cuerpo: la rutina de Xuan Ian, especialista en yoga

Hace 6 minutos
Paro de Trenes: el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria. 

Se define si habrá paro de trenes este jueves: reunión clave entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 18 minutos
La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Hace 22 minutos
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Hace 26 minutos
El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 

El bodegón exquisito de Buenos Aires donde la calidad y la cantidad no se negocian

Hace 38 minutos