Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no superen los cinco minutos para evitar un consumo excesivo de agua . Según la OMS , una ducha de cinco minutos utiliza alrededor de 50 litros de agua , mientras que un baño de inmersión puede gastar hasta 200 litros . Te contamos todos los detalles de los riesgos de bañarse demasiado seguido y cuántas veces a la semana recomiendan hacerlo.

beneficios-de-ducharse-con-agua-fria.jpg

Cuáles son los riesgos de bañarse demasiado seguido según un estudio de Harvard

Los expertos advierten que el hábito de ducharse todos los días puede causar problemas en la piel. Entre los riesgos más destacados se encuentran:

Deshidratación cutánea : el exceso de lavado elimina los aceites naturales de la piel , lo que genera sequedad y, en algunos casos, agrietamientos.

: el exceso de lavado , lo que genera sequedad y, en algunos casos, agrietamientos. Mayor propensión a infecciones : las pequeñas fisuras en la piel permiten la entrada de bacterias y alérgenos , lo que eleva el riesgo de infecciones y reacciones alérgicas.

: las pequeñas , lo que eleva el riesgo de infecciones y reacciones alérgicas. Alteración del microbioma cutáneo : los jabones antibacterianos eliminan bacterias beneficiosas junto con las dañinas , afectando el equilibrio natural de la piel y fomentando, en algunos casos, resistencia a antibióticos .

: los jabones antibacterianos , afectando el y fomentando, en algunos casos, . Impacto en el sistema inmunológico: según los dermatólogos y pediatras, la exposición controlada a las partículas ambientales es fundamental para fortalecer las defensas del organismo, especialmente en los niños.

655782e8d01ea_700_462!.jpg

Cuántas veces por semana hay que bañarse según Harvard

La doctora Elaine Larson, de la Columbia School of Nursing and School of Public Health, sugiere que bañarse a diario responde más a una preferencia estética que a una necesidad médica. En ese sentido, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) aconseja que una ducha diaria es adecuada para la mayoría de los adultos, pero recomienda una menor frecuencia en los niños.

Por su parte, la American Academy of Dermatology (AAD) sostiene que los menores deberían ducharse unas dos veces por semana, salvo que hayan estado expuestos a actividades que ensucien considerablemente su piel. En resumen, ducharse menos frecuentemente no solo puede mejorar la salud de la piel, sino que también ayuda a reducir el consumo de agua, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.