Cómo hacer una tarta de queso con chocolate en una freidora de aire Una opción épica para cuando tenés que hacer un postre exprés o terminás la comida con un antojo de algo dulce. Por + Seguir en







Cómo hacer la mejor tarta de queso con chocolate fácil y rápida. Freepik

La freidora de aire se consolida como una herramienta también útil para la pastelería casera.

Esta versión de tarta de queso con chocolate se prepara con pocos ingredientes y en menos tiempo que la versión tradicional.

La receta prescinde del horno y reduce el proceso de preparación a unos 30 minutos de cocción.

Su popularidad en redes refleja una tendencia hacia preparaciones simples pero sabrosas. La cocina doméstica atraviesa un proceso de cambio en el que la practicidad empieza a pesar tanto como el resultado final, y en ese contexto la freidora de aire dejó de ser un recurso limitado a comidas rápidas para convertirse en una aliada también en preparaciones dulces. Entre las recetas que ganaron circulación aparece una versión de tarta de queso con chocolate que simplifica el procedimiento sin perder las características centrales del postre.

A diferencia del cheesecake tradicional, esta variante no utiliza queso crema, aunque conserva una textura cremosa y una estructura firme, lo que la vuelve una opción accesible para quienes buscan resolver un postre sin recurrir al horno ni a técnicas más complejas. La difusión en redes sociales, con millones de visualizaciones, confirma el interés por recetas que se adapten a tiempos más acotados y a una lógica de cocina más directa.

paraiso deli Cheesecake de oreo con nutella. Los ingredientes para preparar una tarta de queso con chocolate La receta se apoya en una base reducida de ingredientes que facilita tanto la preparación como la compra previa. Se necesitan 400 gramos de yogur griego, 350 gramos de chocolate negro y seis huevos, una combinación que permite lograr una mezcla homogénea y estable sin de ar espesantes o harinas.

El yogur cumple el rol de aportar cuerpo y acidez, mientras que el chocolate define el sabor principal y los huevos funcionan como elemento de unión, permitiendo que la preparación tome consistencia durante la cocción.

TORTA DE CHOCOLATE FREEPIK Cómo preparar la tarta El primer paso consiste en precalentar la freidora de aire a 155 grados, una temperatura que asegura una cocción pareja sin que la superficie se queme antes de tiempo. En paralelo, se derrite el chocolate y se lo integra en un bowl junto con el yogur y los huevos, mezclando hasta obtener una preparación uniforme.

Una vez lista la mezcla, se vierte en un molde apto para la freidora y se cocina durante aproximadamente 30 minutos, lo que permite alcanzar una textura firme en el exterior y más suave en el interior. Finalizada la cocción, se recomienda dejar reposar la torta durante al menos 15 minutos antes de llevarla a la heladera, donde terminará de asentarse.