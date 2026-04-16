Como es Arenillas, el pueblo de España que ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar En un contexto donde emigrar se vuelve una opción cada vez más considerada, el municipio aparece como una alternativa concreta: un lugar pequeño, con necesidades reales, pero también con oportunidades para quienes buscan cambiar de vida. Por + Seguir en







¿Como es Arenillas, el pueblo de España que ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar?.

Se trata de una pequeña localidad de la provincia de Soria con apenas 40 habitantes.

Forma parte del fenómeno de la “España vaciada”, con baja densidad poblacional.

El ayuntamiento impulsa un plan para atraer nuevos residentes de forma permanente.

La propuesta incluye acceso a vivienda gratuita totalmente equipada.

También ofrece un empleo estable vinculado al mantenimiento del pueblo. ¿Como es Arenillas, el pueblo de España que ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar?: en medio de la crisis de despoblación que atraviesan muchas zonas rurales de Europa, una pequeña región se volvió viral por una propuesta difícil de ignorar.

Se trata de una localidad con apenas 40 habitantes ubicada en la provincia de Soria, que busca atraer nuevos vecinos para garantizar su futuro. En este sentido, es un típico pueblo de la llamada “España vaciada”, un fenómeno que afecta a muchas regiones rurales con baja densidad poblacional. Rodeado de naturaleza y con un ritmo de vida tranquilo, el lugar apuesta por repoblarse con familias que quieran instalarse de manera permanente.

El plan impulsado por el ayuntamiento no apunta al turismo ni a estadías temporales, sino a personas dispuestas a construir una vida allí y formar parte activa de la comunidad.

Arenillas España Así es Arenillas, el pueblo español que ofrece empleo y viviendas La propuesta se basa en tres pilares clave. Por un lado, el acceso a viviendas municipales totalmente equipadas y sin costo de alquiler, que forman parte de un programa de recuperación de propiedades del pueblo.

A esto se suma la posibilidad de acceder a un trabajo estable como albañil, orientado al mantenimiento y refacción de edificios públicos. No se requiere una alta especialización, pero sí compromiso y disponibilidad. Además, existe la opción de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio fundamental para la vida comunitaria y las actividades culturales.

Arenillas España El perfil ideal no es el de viajeros ocasionales, sino el de familias que quieran echar raíces. En especial, se busca la llegada de personas con hijos en edad escolar, ya que esto permite sostener servicios básicos y proyectar el crecimiento del pueblo. Para facilitar la adaptación, se ofrece transporte escolar gratuito hacia el colegio de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros. Cómo postularse desde Argentina Quienes estén interesados pueden enviar su solicitud directamente al ayuntamiento, detallando su situación familiar, experiencia laboral y motivaciones para mudarse. En este sentido, el contrato de trabajo ofrecido puede ser una herramienta para tramitar una visa laboral en España, siempre que se complete el proceso administrativo correspondiente.