16 de abril de 2026 Inicio
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Qué podés hacer en Recoleta si estás de visita en Buenos Aires

El tradicional barrio reúne algunos de los rincones más reconocidos de la capital argentina. Su propuesta mezcla historia, cultura y arquitectura en cada recorrido.

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La zona sobresale por su perfil elegante y por concentrar varios de los sitios más representativos de la capital de nuestro país. 

La zona sobresale por su perfil elegante y por concentrar varios de los sitios más representativos de la capital de nuestro país. 

Télam
  • Recoleta se posiciona como uno de los barrios más emblemáticos y distinguidos de la Ciudad de Buenos Aires.
  • La zona reúne propuestas históricas, culturales y arquitectónicas muy valoradas por turistas.
  • Entre sus atractivos se destacan museos, monumentos, edificios históricos y espacios icónicos de la ciudad.
  • El barrio ofrece recorridos ideales para quienes desean conocer parte del patrimonio porteño.

Recoleta es uno de los barrios más visitados por quienes recorren la Ciudad de Buenos Aires por primera vez y buscan descubrir algunos de sus puntos más tradicionales. Reconocido por su arquitectura, sus espacios culturales y su importancia histórica, se convirtió en una parada casi obligada dentro de cualquier circuito turístico.

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La zona sobresale por su perfil elegante y por concentrar varios de los sitios más representativos de la capital de nuestro país. Sus calles reúnen desde construcciones históricas y palacios hasta museos, monumentos y rincones con fuerte valor patrimonial. Gracias a esa variedad de propuestas, el barrio aparece como una muy buena opción para quienes desean realizar paseos culturales, disfrutar de caminatas urbanas y conocer algunos de los lugares más famosos de Buenos Aires.

Centro Cultural Recoleta

Cuáles son las mejores actividades para hacer en Recoleta

Una de las principales actividades para hacer en Recoleta es recorrer la Avenida Alvear, considerada una de las calles más distinguidas de Buenos Aires. En ese lugar se encuentran reconocidas tiendas de moda, edificios diplomáticos, antiguas residencias aristocráticas transformadas en embajadas y hoteles de lujo como el Four Seasons Hotel y el Park Hyatt.

Otro de los grandes atractivos de la zona es el Cementerio de la Recoleta, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de la ciudad y famoso por albergar la tumba de Evita Perón. Muy cerca también pueden visitarse la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, construida a comienzos del siglo XVIII, y el Centro Cultural Recoleta, ubicado en un antiguo convento de la misma época.

Cementerio de la Recoleta

Para quienes disfrutan de propuestas artísticas, el Museo Nacional de Bellas Artes representa una visita destacada dentro del barrio. Se trata del museo más importante de Argentina y uno de los más relevantes de América Latina, con obras de artistas nacionales e internacionales de gran reconocimiento.

Museo Nacional de Bellas Artes

Entre otros puntos imperdibles aparecen la Floralis Genérica, la famosa escultura metálica de gran tamaño que se mueve mediante un sistema hidráulico y células fotoeléctricas, El Ateneo Grand Splendid, un antiguo teatro reconvertido en librería y el Palacio de Aguas Corrientes, histórico edificio de fines del siglo XIX que actualmente funciona como espacio de exposiciones.

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