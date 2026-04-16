16 de abril de 2026 Inicio
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¿Llegó el reemplazo de los cuatriciclos? El todoterreno que empieza a ser tendencia

El novedoso modelo aparece como una opción moderna dentro del segmento recreativo. Su diseño prioriza estabilidad, accesibilidad y rendimiento en superficies complejas.

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El modelo también sobresale por ampliar el acceso a este tipo de experiencias para personas con movilidad reducida o usuarios que necesitan mayor comodidad.

El modelo también sobresale por ampliar el acceso a este tipo de experiencias para personas con movilidad reducida o usuarios que necesitan mayor comodidad.

Bowhead Ranger
  • Un nuevo modelo todoterreno comenzó a ganar popularidad como alternativa moderna a los clásicos cuatriciclos.
  • El vehículo fue diseñado para desplazarse en superficies difíciles como arena, barro y nieve.
  • Su estructura apunta a ofrecer mayor estabilidad y accesibilidad para distintos tipos de usuarios.
  • Una de sus principales innovaciones está en el sistema de suspensión, pensado para mejorar el control en terrenos irregulares.

La evolución de los vehículos recreativos continúa avanzando y en los últimos años comenzaron a surgir nuevas propuestas que buscan renovar el segmento de aventura. Entre estas apareció un modelo eléctrico que llamó la atención por su nuevo diseño y por ofrecer una alternativa distinta a los tradicionales cuatriciclos.

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Este desarrollo apunta a mejorar la maniobrabilidad, la seguridad y la estabilidad en superficies complejas, incorporando tecnología enfocada en optimizar el rendimiento sobre terrenos donde otros medios de transporte suelen tener mayores dificultades.

Además de sus capacidades técnicas, el modelo también sobresale por ampliar el acceso a este tipo de experiencias para personas con movilidad reducida o usuarios que necesitan mayor comodidad al desplazarse al aire libre.

Bowhead Ranger

El vehículo eléctrico que maravilló a millones: de qué trata

El modelo que comenzó a destacarse dentro de este segmento es el Bowhead Ranger, un vehículo eléctrico creado por la firma canadiense Bowhead Corp y pensado para circular en terrenos exigentes como barro, nieve o arena. Su diseño fue desarrollado especialmente para brindar accesibilidad a personas con movilidad reducida, aunque también resulta una opción atractiva para adultos mayores que buscan más estabilidad en recorridos recreativos.

Su sistema de propulsión está compuesto por dos motores eléctricos de 1000 W instalados en las ruedas traseras, una configuración que le permite alcanzar una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora. Esta potencia es adecuada para desplazamientos de aventura en entornos naturales o caminos de dificultad moderada.

La energía del vehículo proviene de una batería de litio de 15,5 Ah, que entrega una autonomía aproximada de 25 kilómetros por carga, aunque existe una versión con batería de 22 Ah para quienes necesitan mayor duración. En cuanto a su estructura, posee una distancia entre ejes de 119,4 centímetros que contribuye a mejorar el equilibrio general del rodado.

Además, cuenta con frenos de disco hidráulicos que refuerzan la capacidad de respuesta sobre superficies resbaladizas y puede soportar usuarios de hasta 113 kilos. Su peso es de 48 kilos en la versión estándar de acero inoxidable, aunque también existe una variante más liviana fabricada en titanio.

Bowhead Ranger

Cómo funciona la suspensión articulada

Uno de los aspectos más destacados del Bowhead Ranger es su sistema de suspensión articulada, diseñado específicamente para adaptarse a caminos con desniveles, piedras y obstáculos frecuentes. Este mecanismo permite absorber impactos de forma progresiva y brindar una conducción más estable en terrenos difíciles.

En la parte delantera, el sistema ofrece un recorrido de suspensión de 75 milímetros, mientras que en el eje trasero alcanza los 115 milímetros. Esta diferencia ayuda a mejorar la absorción de golpes y mantener mayor confort durante el desplazamiento.

El funcionamiento se complementa con ruedas de 24 pulgadas, que aportan una superficie de contacto más amplia sobre terrenos blandos como nieve o arena. Gracias a su diseño, cada rueda puede reaccionar de forma independiente frente a irregularidades del suelo, mejorando notablemente el control.

Otro punto muy importante del sistema es su centro de gravedad bajo, pensado para reforzar la estabilidad en curvas, pendientes y descensos pronunciados. Esta característica permite que el vehículo conserve firmeza incluso en condiciones exigentes. Su precio inicial es de 18.999 dólares.

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