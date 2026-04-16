Patagonia 2026: el pueblo al que se llega por caminos de montaña y tiene paisajes increíbles Esta aldea neuquina combina vida silvestre, aguas transparentes para deportes náuticos y senderos entre bosques en un entorno sin urbanización donde la naturaleza es protagonista absoluta Por + Seguir en







Es uno de los lugares más recomendados y soñados de la Patagonia.

Villa Lago Meliquina es una localidad del Departamento Lacar en la provincia de Neuquén.

Es una joven aldea montañosa tiene apenas 300 habitantes y está bordeada de bosques, lagos, ríos e increíble vegetación.

El lago Meliquina con sus aguas cristalinas permite practicar pesca deportiva, kayak, windsurf, kitesurf y rafting, mientras que los alrededores ofrecen senderos ideales para trekking, mountain bike, montañismo, cabalgatas y senderismo con 3 miradores y el Sendero del Chucao educativo y recreativo

La oferta incluye amplia variedad de servicios de alojamiento desde hoteles de 4 estrellas, establecimientos tipo lodge hasta complejos de cabañas y campings con vistas panorámicas, además de restaurantes con gastronomía patagónica que incluye truchas frescas, cordero patagónico y dulces caseros elaborados con frutos de la región Ubicado en la provincia de Neuquén, Meliquina es un pequeño pueblo con apenas 300 habitantes que se convirtió en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y aventura en la Patagonia. Situado a orillas del lago Meliquina a solo 35 kilómetros de San Martín de los Andes y camino a Bariloche por la Ruta Provincial N° 63, este rincón mezcla paisajes de ensueño con múltiples opciones para disfrutar al aire libre.

Es una joven aldea montañosa está aún en crecimiento y se encuentra bordeada de bosques, lagos, ríos e increíble vegetación. Está alejada de la urbanización por lo que aún no existe tendido eléctrico y las viviendas, hosterías y comercios se abastecen de energía eólica y solar, obteniendo el agua tanto de los ríos y arroyos como desde napas subterráneas.

Los turistas que llegan a este pueblo encuentran gran variedad de opciones para conectarse con la naturaleza. Sus aguas cristalinas permiten practicar pesca, kayak y windsurf, mientras que los alrededores ofrecen senderos ideales para trekking y mountain bike. El avistaje de aves y la fotografía de paisajes atraen a quienes buscan una experiencia más relajada. Las estancias cercanas organizan cabalgatas que permiten descubrir la belleza natural de la zona desde otra perspectiva.

Villa-Meliquina INTERPATAGONIA Qué se puede hacer en Villa Meliquina Las experiencias disponibles en esta aldea patagónica combinan deportes náuticos, montaña, vida silvestre y gastronomía regional:

Practicar pesca deportiva en las aguas cristalinas del lago Meliquina

Realizar kayak navegando el espejo de agua rodeado de montañas

Disfrutar de windsurf aprovechando las condiciones del lago

Practicar kitesurf en el lago con paisaje de ensueño

Realizar rafting en los ríos de la zona

Hacer trekking por senderos ideales en los alrededores

Recorrer en mountain bike los caminos de montaña

Practicar montañismo en el entorno cordillerano

Visitar los 3 miradores que se pueden recorrer con vistas panorámicas

Caminar el Sendero del Chucao, sendero educativo y recreativo que invita a conocer fauna y flora autóctona

Realizar avistaje de aves como martín pescador, cauquenes, garzas y rapaces

Observar caballos acercándose al lago a beber agua como parte de la vida silvestre Dónde queda Villa Meliquina Villa Lago Meliquina está ubicada en la costa del lago Meliquina. Es una localidad del Departamento Lacar en la provincia de Neuquén, una joven aldea montañosa con 300 habitantes bordeada de bosques, lagos, ríos e increíble vegetación.

Meliquina-Neuquén Cómo llegar a Villa Meliquina Se puede acceder desde San Martín de los Andes a solo 35 kilómetros de distancia tomando la ruta de Los Siete Lagos hasta llegar al control de gendarmería frente al río Hermoso, y una vez ahí girar por la ruta provincial número 63. Luego hay que recorrer los 13 kilómetros de ripio que lo separan de la ruta de asfalto, finalmente encontrándose el pueblo con el final del lago ubicado a 22 kilómetros del cerro Chapelco y a solo 14 kilómetros de la ruta de los Siete Lagos camino a Bariloche.