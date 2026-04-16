16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Patagonia 2026: el pueblo al que se llega por caminos de montaña y tiene paisajes increíbles

Esta aldea neuquina combina vida silvestre, aguas transparentes para deportes náuticos y senderos entre bosques en un entorno sin urbanización donde la naturaleza es protagonista absoluta

Por
Es uno de los lugares más recomendados y soñados de la Patagonia.

Es uno de los lugares más recomendados y soñados de la Patagonia.

  • Villa Lago Meliquina es una localidad del Departamento Lacar en la provincia de Neuquén.
  • Es una joven aldea montañosa tiene apenas 300 habitantes y está bordeada de bosques, lagos, ríos e increíble vegetación.
  • El lago Meliquina con sus aguas cristalinas permite practicar pesca deportiva, kayak, windsurf, kitesurf y rafting, mientras que los alrededores ofrecen senderos ideales para trekking, mountain bike, montañismo, cabalgatas y senderismo con 3 miradores y el Sendero del Chucao educativo y recreativo
  • La oferta incluye amplia variedad de servicios de alojamiento desde hoteles de 4 estrellas, establecimientos tipo lodge hasta complejos de cabañas y campings con vistas panorámicas, además de restaurantes con gastronomía patagónica que incluye truchas frescas, cordero patagónico y dulces caseros elaborados con frutos de la región

Ubicado en la provincia de Neuquén, Meliquina es un pequeño pueblo con apenas 300 habitantes que se convirtió en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y aventura en la Patagonia. Situado a orillas del lago Meliquina a solo 35 kilómetros de San Martín de los Andes y camino a Bariloche por la Ruta Provincial N° 63, este rincón mezcla paisajes de ensueño con múltiples opciones para disfrutar al aire libre.

La escapada ideal de fin de semana para disfrutar con amigos. 
Te puede interesar:

Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con alma de ciudad y con uno de los espejos de agua más grandes de la región

Es una joven aldea montañosa está aún en crecimiento y se encuentra bordeada de bosques, lagos, ríos e increíble vegetación. Está alejada de la urbanización por lo que aún no existe tendido eléctrico y las viviendas, hosterías y comercios se abastecen de energía eólica y solar, obteniendo el agua tanto de los ríos y arroyos como desde napas subterráneas.

Los turistas que llegan a este pueblo encuentran gran variedad de opciones para conectarse con la naturaleza. Sus aguas cristalinas permiten practicar pesca, kayak y windsurf, mientras que los alrededores ofrecen senderos ideales para trekking y mountain bike. El avistaje de aves y la fotografía de paisajes atraen a quienes buscan una experiencia más relajada. Las estancias cercanas organizan cabalgatas que permiten descubrir la belleza natural de la zona desde otra perspectiva.

Villa-Meliquina

Qué se puede hacer en Villa Meliquina

Las experiencias disponibles en esta aldea patagónica combinan deportes náuticos, montaña, vida silvestre y gastronomía regional:

  • Practicar pesca deportiva en las aguas cristalinas del lago Meliquina
  • Realizar kayak navegando el espejo de agua rodeado de montañas
  • Disfrutar de windsurf aprovechando las condiciones del lago
  • Practicar kitesurf en el lago con paisaje de ensueño
  • Realizar rafting en los ríos de la zona
  • Hacer trekking por senderos ideales en los alrededores
  • Recorrer en mountain bike los caminos de montaña
  • Practicar montañismo en el entorno cordillerano
  • Visitar los 3 miradores que se pueden recorrer con vistas panorámicas
  • Caminar el Sendero del Chucao, sendero educativo y recreativo que invita a conocer fauna y flora autóctona
  • Realizar avistaje de aves como martín pescador, cauquenes, garzas y rapaces
  • Observar caballos acercándose al lago a beber agua como parte de la vida silvestre

Dónde queda Villa Meliquina

Villa Lago Meliquina está ubicada en la costa del lago Meliquina. Es una localidad del Departamento Lacar en la provincia de Neuquén, una joven aldea montañosa con 300 habitantes bordeada de bosques, lagos, ríos e increíble vegetación.

Meliquina-Neuquén

Cómo llegar a Villa Meliquina

Se puede acceder desde San Martín de los Andes a solo 35 kilómetros de distancia tomando la ruta de Los Siete Lagos hasta llegar al control de gendarmería frente al río Hermoso, y una vez ahí girar por la ruta provincial número 63. Luego hay que recorrer los 13 kilómetros de ripio que lo separan de la ruta de asfalto, finalmente encontrándose el pueblo con el final del lago ubicado a 22 kilómetros del cerro Chapelco y a solo 14 kilómetros de la ruta de los Siete Lagos camino a Bariloche.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Brasil hay muchas playas que vale la pena conocer

Esta playa de Brasil está en el estado de Alagoas, tiene solo 8.000 habitantes y es un paraíso escondido

Conocé las actividades de Turismo que podés hacer en esta zona de Buenos Aires

Qué hacer por Retiro si recién llegas a Buenos Aires

Para el caso de los ciudadanos extranjeros interesados en mudarse, estos deberán contar con su número de identidad de extranjero (NIE) y cumplir con los procedimientos establecidos por la oficina consular correspondiente.

Este pueblo de España tiene solo 40 habitantes y ofrece empleo y vivienda para quienes quieran emigrar

El pueblo rural cerca de Buenos Aires con una gran impronta ferroviaria.

Escapadas por Buenos Aires 2026: el destino rural con una historia interesante y mucha tranquilidad

Turismo Salta: dónde está el pueblo considerado como el más alto de Argentina

Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Rating Cero

Agostina Páez aseguró que entraría a la casa más famosa del país.

Agostina Páez aseguró que no le cierra las puertas a Gran Hermano: "Puede pasar"

Luego de Evil Dead: El despertar (2023), Lee Cronin trae de vuelta una de las historias más queridas por los fanáticos del terror: la posesión de la momia.

¿Cumple con las expectativas? Se estrena La posesión de la momia, lo nuevo del universo de El Conjuro

Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Cabré: "Es con el único..."

Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans.

Marvel lanzó nuevos posters de Spider-Man: Brand New Day y recuerda a su mejor época

Se posiciona así como una experiencia intensa y difícil de olvidar, ideal para quienes buscan historias que exploran los límites más oscuros de la conexión humana.
play

Una nueva película de body horror llegó a Prime Video y te dejará sin dormir: cómo se llama

últimas noticias

Leopoldo Luque declaró ante la Justicia.

Luque se defendió en el juicio por la muerte de Maradona: "Soy inocente"

Hace 14 minutos
Alpha 54 Racing será la representación argentina en Fórmula 4 italiana

Argentina tendrá una representación en la Fórmula 4 Italiana

Hace 18 minutos
play
Estamos evaluando los impactos, señaló la titular del FMI. 

Conflicto en Medio Oriente: el FMI adelanta que la inflación subirá y el crecimiento mundial será más lento

Hace 45 minutos
¿Un fantasma dentro de su casa? La inexplicable experiencia que se viralizó en redes. 

"Creo que hay algo en mi habitación": la espeluznante experiencia con una muñeca con un aterrador secreto

Hace 1 hora
Donald Trump anunció una tregua entre Líbano e Israel.

Trump anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano

Hace 1 hora