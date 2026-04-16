Escapadas por Buenos Aires: el lugar con playas y caminos rurales para disfrutar de la tranquilidad

Ubicado en el partido de Coronel Dorrego, este rincón del sur bonaerense combina la inmensidad del mar con la calma de la llanura pampeana, ofreciendo un refugio ideal para quienes buscan silencio y naturaleza.

En este abril de 2026, los viajeros continúan redescubriendo destinos que escapan a los circuitos turísticos tradicionales de la costa atlántica. La búsqueda de espacios amplios, sin aglomeraciones y con una fuerte impronta local, puso en el mapa a pequeñas localidades que ofrecen una experiencia de desconexión genuina.

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En el sur de la provincia de Buenos Aires aparece una opción que equilibra perfectamente las cabalgatas entre médanos y las tardes de mates frente al agua. Oriente es el nombre de esta localidad que funciona como la puerta de entrada a uno de los secretos mejor guardados de la región: el Balneario Marisol.

Este destino se destaca por su sencillez y por un paisaje que invita a bajar las revoluciones. Es un lugar con caminos rurales donde la desembocadura del río en el mar crea un ecosistema único. Es un refugio para personas en busca de un ambiente tranquilo.

El gran atractivo natural es el Balneario Marisol , famoso por sus playas extensas y sus dunas suaves. La actividad principal es el contacto con el mar en un entorno de paz absoluta, pero también destaca la pesca deportiva , tanto de costa como en la desembocadura del Río Quequén Salado.

Para los amantes de la aventura y la historia, el recorrido por el Río Quequén Salado es una parada obligatoria. En sus cercanías se pueden visitar parajes emblemáticos como la Cueva del Tigre o la Cascada Mulpunleufú , una de las caídas de agua más importantes de la provincia.

Estos sitios permiten realizar actividades como kayak, trekking por las barrancas o simplemente disfrutar de un picnic rodeado de vegetación autóctona y formaciones rocosas que rompen con la llanura característica de la zona.

Dentro del pueblo de Oriente, funcionan algunos antiguos almacenes de campo. Muchos de estos edificios conservan su fachada original y ofrecen productos regionales como quesos, embutidos y pan casero. Es la oportunidad perfecta para conocer la calidez de los habitantes locales.

Dónde queda Oriente, Buenos Aires

Oriente Buenos Aires

Oriente se encuentra situado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Coronel Dorrego. Está ubicado a unos 530 kilómetros de la CABA y a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos.

La localidad se asienta en una zona de transición geográfica, donde la llanura agrícola comienza a ondularse para encontrarse con las playas del Mar Argentino a través del acceso al Balneario Marisol, ubicado a 22 kilómetros del casco urbano de Oriente.

Cómo llegar a Oriente, Buenos Aires

Llegar a Oriente desde la Ciudad de Buenos Aires en auto demanda un viaje de aproximadamente seis horas y media. El trayecto más directo consiste en tomar la Ruta Nacional 3 en dirección hacia el sur, atravesando ciudades como Azul y Tres Arroyos. A la altura del kilómetro 532 de la Ruta 3, se debe tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 108, que conduce directamente al centro de la localidad de Oriente y, posteriormente, al camino de acceso al balneario.

Para quienes prefieren otras opciones, se puede llegar en micro de larga distancia hasta las terminales de Coronel Dorrego o Tres Arroyos, y desde allí combinar con servicios de transporte local que realizan el tramo final hasta Oriente.