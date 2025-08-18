Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una parrillada única

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, en el territorio porteño abundan parrilladas de primer nivel.

Nuestro país se destaca fuertemente en materia de carnes a la parrilla y el asado es uno de los rituales más celebrados. Así, existen dos restaurantes que son especialistas en la materia y preparan estos cortes como nadie. Considerados bodegones de prestigio, Don Julio y La Brigada tienen una gran parrillada para ofrecer.

Basado en sus carnes de altísima calidad, la esquina en la que habita Don Julio sigue más vigente que nunca. Este restaurante es considerado uno de los mejores en cuanto a parrilla se refiere, con especialidades como la carne de novillo, el ojo de bife y vacío . Todos estos son acompañados de verduras, panes y hasta mieles que aseguran frescura dentro del plato.

Es uno de los polos gastronómicos más famosos de la ciudad, y ha sido visitado por miles de figuras del espectáculo, política y deporte. De hecho, fue reconocido en la última entrega de los Latin America’s 50 Best Restaurants como el mejor restaurante de Latinoamérica , un galardón que ya había obtenido en 2020 pero que esta vez llegó con celebración incluida.

Se trata de uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, elegido por cientos de celebridades locales e internacionales.

La parrilla Don Julio está ubicada en Guatemala 4691, esquina Gurruchaga , en pleno Palermo . Se puede acceder desde la estación Plaza Italia de la Línea D de subte , así como varias líneas de colectivo, como la 15, 39, 55, 57, 93 y 160 . Todas estas opciones acercan al comensal a pocas cuadras del bodegon.

La Brigada

En este sitio la carne se corta con cuchara. Así de tiernos son los cortes de La Brigada. Nacido en 1992, en el barrio porteño de San Telmo, su gran servicio y platos atrajeron a miles de figuras importantes de diferentes rubros, entre ellas, a Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Ya considerado un clásico de la parrilla, ostenta bifes enormes y jugosos, chinchulines crujientes y muchos otros cortes de primer nivel.

la brigada La Brigada ofrece una parrillada que ha sido elegida muchas veces por el 10.

Además, cuenta con una impactante y exclusiva cava de vinos, en la cual ofrecen más de 60.000 etiquetas de bodegas argentinas, desde las más populares hasta las más recónditas. El espacio y ambiente responden a una estética clásica y antigua, con madera, vitrinas de colores y un decorado sutil.

"Nosotros tenemos una casa que tiene 400 cubiertos por turno", reveló Hugo Echevarrieta, dueño del local, para el documental de Netflix "Todo sobre el asado". Ubicado en la calle Estados Unidos 465, es de fácil acceso para colectivos como el 8, 86, 126, 130 y 159, al igual que la estación Independencia de la línea C del subte.