Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 23 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

(21 de abril al 21 de mayo)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. El ambiente laboral estará distendido. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. La salud puede mejorar haciendo un viaje tranquilo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. Está de suerte, llega ese aumento de categoría laboral. Se encontrará físicamente abatido.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Posible alejamiento de su pareja por motivos laborales. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Le harán una oferta de trabajo interesante. Cuidado con los cambios de temperatura.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Aproveche para estudiar algo nuevo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. De dinero, muy bien. Profesionalmente, está en buen momento. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Un problema de oído le está provocando mareos.