22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 23 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La noche del domingo 7 de septiembre habrá un eclipse lunar.
Te puede interesar:

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿cómo afecta a todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. El ambiente laboral estará distendido. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. La salud puede mejorar haciendo un viaje tranquilo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. Está de suerte, llega ese aumento de categoría laboral. Se encontrará físicamente abatido.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Posible alejamiento de su pareja por motivos laborales. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Le harán una oferta de trabajo interesante. Cuidado con los cambios de temperatura.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Aproveche para estudiar algo nuevo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. De dinero, muy bien. Profesionalmente, está en buen momento. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Un problema de oído le está provocando mareos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto

Las características de los signos empiezan a verse desde la infancia.

Día del Niño: cómo son los chicos y chicas según su signo del zodiaco

Rating Cero

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.
play

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Esta serie es perfecta para ver de un tirón.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es muy entretenida: te va a encantar

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

últimas noticias

play
La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

Hace 13 minutos
La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Hace 57 minutos
Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas"

Hace 1 hora
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto

Hace 1 hora
Los morosos no podrán ingresar a ver el partido del seleccionado nacional de rugby.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios morosos en el partido entre Los Pumas y All Blacks en Vélez

Hace 2 horas