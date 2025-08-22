IR A
Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es muy entretenida: te va a encantar

Esta comedia dramática acaba de estrenarse y ya se posicionó entre lo más visto de la plataforma. Es una producción juvenil original y llena de humor negro, ideal para maratonear en la plataforma de streaming.

Esta serie es perfecta para ver de un tirón.

En medio del furor por los estrenos de En el barro y la segunda temporada de Merlina, una serie francesa de solo ocho capítulos sorprendió al posicionarse en el Top 10 de lo más visto en Netflix gracias a una historia original, vertiginosa y muy entretenida que te va a encantar.

Se trata de Jóvenes y millonarios, una comedia dramática que se diferencia de otras producciones juveniles por apostar al humor negro y a los dilemas éticos que aparecen cuando un grupo de amigos adolescentes se encuentra de manera inesperada con un montón de dinero que los obliga a madurar de golpe.

La pregunta que plantea la serie es tan sencilla como inquietante: ¿y si ganar la lotería no es lo mejor que te puede pasar en la vida? Con apenas ocho capítulos de media hora cada uno, Jóvenes y millonarios explora cómo pueden sobrevivir la amistad y las ilusiones en medio de una avalancha de excesos.

jovenes y millonarios

Netflix: sinopsis de Jóvenes y millonarios

Un grupo de amigos de Marsella descubre que ganó un premio de 17 millones de euros en la lotería. Sin embargo, lo que parecía ser el acceso inmediato a una vida de lujos se convierte en un dolor de cabeza cuando se dan cuenta de que, con apenas 17 años, no tienen la edad legal necesaria para cobrar el dinero.

Los jóvenes se verán obligados a idear varias estrategias para acceder al premio, lo que desatará conflictos entre ellos y los enfrentará a la realidad de que ser millonarios implica también muchas responsabilidades y problemas morales. Ganar la lotería, después de todo, puede no haber sido lo mejor que les pasó.

Tráiler de Jóvenes y millonarios

Embed - Jóvenes y Millonarios (Trailer español)

Reparto de Jóvenes y millonarios

  • Abraham Wapler como Léo.
  • Malou Khebizi como Samia.
  • Calixte Broisin-Doutaz como David.
  • Sara Gançarski como Jess.
  • Jeanne Boudier como Victoire.
