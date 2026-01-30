Turismo en la costa: calles de arena, bosque, mar y un centro con estilo

Un balneario exclusivo de la costa atlántica bonaerense se posiciona entre los destinos más buscados para la temporada estival.

Cariló se presenta como una de las respuestas más claras al auge del turismo interno en la Argentina para el verano 2026 : un balneario que conserva su identidad natural, con calles de arena, playas extensas y un centro comercial que combina estilo y funcionalidad.

Así es Villa Serrana, el pueblo oculto de Uruguay con un paisaje poco común que es ideal para una escapada

Ubicado dentro del Partido de Pinamar , este destino se caracteriza por una planificación urbana que prioriza el entorno. Con una población estable que ronda los 2000 habitantes , durante los meses de verano su capacidad turística se multiplica y recibe a miles de visitantes de todo el país.

Desde su desarrollo inicial a mediados del siglo XX , Cariló mantuvo normas estrictas de construcción y preservación ambiental. Esa decisión explica por qué hoy es uno de los pocos balnearios donde el bosque llega hasta la costa y forma parte del paisaje cotidiano.

Cariló está ubicado en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires , entre las ciudades de Pinamar y Villa Gesell . Forma parte del corredor turístico más importante del litoral bonaerense y se encuentra a unos 360 km de la Ciudad de Buenos Aires . El acceso a la playa se da a través de senderos naturales entre médanos y vegetación.

Las calles de arena y el bosque forman parte del paisaje urbano característico de Cariló.

Las playas de Cariló se destacan por su amplitud y tranquilidad, con sectores habilitados para surf, bodyboard y kayak . En paralelo, el bosque ofrece circuitos para caminatas, running y paseos en bicicleta.

El centro comercial, concentrado principalmente sobre la avenida Divisadero, reúne restaurantes, bares, heladerías, casas de diseño y propuestas culturales. Durante la temporada alta se realizan espectáculos, ferias y actividades recreativas. El trazado urbano evita el asfalto tradicional y mantiene las calles de arena compactada, una de sus principales marcas identitarias.

Entre las opciones complementarias se suman campos de golf, spa, excursiones guiadas, reservas naturales y propuestas para chicos, lo que amplía el atractivo del destino más allá del descanso de playa.

Cómo llegar a Cariló

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza por la Autovía 2 hasta Dolores, luego por la Ruta 63 y finalmente la Ruta 11. El viaje demanda aproximadamente 4 horas, según el tránsito.

Carilo El acceso por ruta conecta a Cariló con los principales centros urbanos del país. Wikipedia

También hay servicios de ómnibus de larga distancia desde Retiro y otras terminales, con destino a Pinamar o Villa Gesell, y conexiones locales hacia Cariló.