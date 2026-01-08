Turismo en la Costa Atlántica 2026: el pueblo donde no hay multitudes y tiene olas suaves

Mar del Sur se ubica como uno de esos rincones de la Costa Atlántica bonaerense donde todavía es posible disfrutar del mar sin estar rodeado de mucha gente. A solo 17 kilómetros de Miramar, esta localidad conserva la esencia de los viejos pueblos costeros con playas amplias, aire salino, viento constante y un ritmo que invita a bajar la velocidad.

Escondido entre médanos y paisajes casi intactos, este destino mantiene un privilegio que hoy vale oro: un verano en silencio, sin apuros y sin saturación de turistas que caracteriza a los balnearios más concurridos de la región.

Su costa extensa de olas suaves resulta perfecta para caminatas largas al borde del mar o tardes de lectura bajo la sombra de un médano. El imponente Hotel Boulevard Atlántico, una joya histórica ubicada en el centro del pueblo, aporta identidad a un lugar donde las calles de tierra, las casas bajas y el horizonte abierto hacen que el verano transcurra sin apuro.

Este enigmático edificio de estilo europeo declarado Monumento Histórico, aunque abandonado, cuenta una particular historia que incluye desde inmigrantes hasta supuestos fenómenos paranormales, atrayendo a curiosos y fanáticos de las leyendas.

La atmósfera serena de Mar del Sur se complementa con atractivos turísticos únicos como la famosa Casa de los Caracoles, una particular vivienda cubierta por cerca de 2 millones de caracoles recogidos de las playas cercanas que se encuentra a 150 metros de la avenida principal. La localidad está situada entre los arroyos La Tigra y La Carolina, ofreciendo un entorno natural privilegiado que enamora a quienes prefieren playa y tranquilidad.

Mar del Sud Hotel Boulevard Atlántico, Hotel Boulevard Atlántico,

Dónde queda Mar del Sur

Mar del Sur se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre las costas del mar Argentino. Esta localidad pertenece al partido de General Alvarado y se encuentra situada a 17 kilómetros al sur de Miramar, la ciudad cabecera del partido. Su posición geográfica relativamente cercana a la Ciudad de Buenos Aires, aunque más alejada que otros balnearios masivos, contribuye a mantener ese ambiente tranquilo y poco saturado que caracteriza al destino.

Qué puedo hacer en Mar del Sur

Las opciones de actividades y atractivos en esta localidad costera son diversas:

Visitar el Hotel Boulevard Atlántico, declarado Monumento Histórico, un enigmático edificio de estilo europeo cuyas ruinas abandonadas cuentan una particular historia que incluye desde inmigrantes hasta supuestos fenómenos paranormales.

Conocer la Casa de los Caracoles, una vivienda particular cubierta por cerca de 2 millones de caracoles recogidos de las playas cercanas, ubicada a 150 metros de la avenida principal como ícono local.

Disfrutar de las amplias playas de olas suaves, perfectas para caminatas largas al borde del mar o tardes de descanso bajo la sombra de los médanos.

Pescar en Rocas Negras, zona ideal especialmente para la captura de pejerreyes, atractivo imperdible para los fanáticos de la pesca deportiva.

Recorrer las calles de tierra del pueblo disfrutando de su atmósfera de antiguo balneario costero con casas bajas y ritmo tranquilo.

Explorar la desembocadura de los arroyos La Tigra y La Carolina que enmarcan la localidad.

Disfrutar de tardes de lectura y descanso absoluto en un destino que invita a bajar la velocidad y desconectar del ruido urbano.

Mar del Sud Miramar Turismo

Cómo llegar a Mar del Sur

Para acceder a Mar del Sur desde otras localidades de la Costa Atlántica se debe tomar la ruta provincial 11, siguiendo hacia el sur desde el norte si se viene desde Mar del Plata o Miramar hasta encontrar el acceso a la localidad. Si se viaja desde Buenos Aires u otras ciudades del interior, la opción más conveniente es llegar primero a Miramar y desde ese lugar tomar la ruta 11 hacia el sur recorriendo los 17 kilómetros que separan ambos destinos.

Es importante tener en cuenta que Mar del Sur no cuenta con terminal de micros propia, por lo que la alternativa más práctica suele ser llegar en auto particular o coordinar un traslado desde Miramar, ciudad que sí cuenta con servicios regulares de transporte desde distintos puntos del país.