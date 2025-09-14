Homenaje al papa Francisco: miles de drones formaron su rostro durante un concierto en el Vaticano

El espectáculo Grace for the World se realizó este sábado en la Plaza de San Pedro y contó con la participación de varios artistas internacionales. En el gran cierre, Andrea Bocelli y Karol G cantaron "Vivo por ella".

La imagen del papa Francisco iluminó el cielo del Vaticano durante el concierto Grace for the World, un espectáculo gratuito que se realizó este sábado ante una Plaza de San Pedro repleta y que contó con la participación de artistas internacionales como Pharrell Williams, John Legend, Karol G y Andrea Bocelli.

El evento marcó el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que incluyó 15 mesas redondas y talleres de debate. El objetivo, según anunció el Vaticano, era celebrar "la fuerza de la fraternidad" y presentar al mundo "un abrazo simbólico" a favor de la paz.

El concierto fue co-dirigido por Williams y Bocelli y presentó a artistas de todas partes del mundo, como los tenores de Il Volo, la franco-beninés Angélique Kidjo, el rapero tailandés BamBam, el coro gospel Voices of Fire y el coro de la Diócesis de Roma, dirigido por el maestro Marco Frisina.

Además, la compañía Nova Sky Stories presentó un espectáculo con más de 3.000 drones y luces que recreó imágenes inspiradas en los frescos de la Capilla Sixtina. También reprodujo el rostro del papa Francisco, cuya encíclica Fratelli Tutti inspiró el encuentro, y despertó una ovación de los miles de asistentes al recital.

Para el gran cierre, Andrea Bocelli y la cantautora colombiana Karol G interpretaron Vivo por ella a dúo, en italiano y español. La artista fue la representante de América Latina en el evento y su presencia se consideró un guiño hacia la juventud migrante de Europa.

Aunque el papa León XIV no asistió al concierto, envió unas palabras el viernes a los participantes del encuentro. "El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente 'no' a la guerra y 'sí' a la paz y a la fraternidad", sostuvo.

También agradeció "a los artistas que, a través de su creatividad, difundirán este mensaje a todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini", en alusión al famoso arquitecto que diseñó las columnas de la Plaza de San Pedro. El recital fue transmitido en vivo por cadenas de televisión estadounidenses e italianas.