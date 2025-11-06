Con este paseo se puede conocer a un barrio histórico de Buenos Aires con rincones únicos En esta zona se puede disfrutar de una caminata en donde es posible descubrir su arquitectura, leyendas y espacios icónicos. Una experiencia ideal para conocer la historia del sur de la ciudad. Por







El recorrido guiado es una propuesta gratuita organizada por el Gobierno de la Ciudad. Buenos Aires Turismo

El barrio de Barracas ofrece un recorrido gratuito para conocer su historia, arquitectura y rincones más emblemáticos.

El paseo a pie incluye visitas a sitios históricos como la Iglesia de Santa Felicitas y el Pasaje Lanín, entre otros.

Las visitas se realizan los martes de noviembre a las 14 horas, con inscripción previa y punto de partida en Av. Montes de Oca y Pinzón.

El recorrido combina patrimonio cultural, arte urbano y espacios tradicionales que reflejan la identidad porteña. Barracas es uno de los barrios más tradicionales y encantadores de la Ciudad de Buenos Aires, con una historia que se refleja en sus calles, edificios antiguos y leyendas urbanas. Este distrito del sur porteño conserva el espíritu de otra época, y ahora se puede descubrir a través de una visita guiada gratuita que invita a recorrer sus rincones más destacados.

El paseo propone un viaje en el tiempo por antiguas casonas, iglesias, pasajes coloridos y bares emblemáticos que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Es una experiencia pensada tanto para vecinos como para turistas que desean conocer la identidad profunda del barrio.

A pie y con guía especializada, el circuito ofrece la posibilidad de apreciar los detalles arquitectónicos que caracterizan a Barracas, sus murales, plazas y el encanto de un barrio que supo ser uno de los más aristocráticos del siglo XIX y hoy tiene para mostrar una mezcla única de tradición y arte contemporáneo.

Plaza Colombia Wikipedia Cómo es la visita guiada al barrio de Barracas El recorrido guiado es una propuesta gratuita organizada por el Gobierno de la Ciudad que permite redescubrir el valor patrimonial y cultural de Barracas.

Fechas y horarios: las visitas se realizan los martes del mes a las 14 horas.

las visitas se realizan los martes del mes a las 14 horas. Punto de encuentro: esquina de Av. Montes de Oca y Pinzón, desde donde comienza la caminata.

esquina de Av. Montes de Oca y Pinzón, desde donde comienza la caminata. Inscripción previa: es necesario registrarse con antelación, ya que los cupos son limitados. En caso de mal tiempo, la actividad se suspende. pasaje lanin Buenos Aires Ciudad Durante la experiencia, los participantes recorren lugares emblemáticos como la Iglesia de Santa Felicitas, una joya arquitectónica de estilo neogótico cargada de historia y leyendas, la Plaza Colombia, un espacio verde que conserva el espíritu barrial, el Pasaje Lanín, famoso por sus fachadas intervenidas con mosaicos coloridos y el bar notable La Flor de Barracas, un clásico del viejo Buenos Aires.

El paseo mezcla historia, arte y gastronomía, permitiendo conocer cómo Barracas pasó de ser un barrio aristocrático a convertirse en un polo cultural y creativo. La caminata permite apreciar el contraste entre la arquitectura industrial del pasado y los nuevos espacios de arte que hoy revitalizan la zona.