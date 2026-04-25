25 de abril de 2026 Inicio
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Cuál es el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires y por qué es uno de los más reconocidos de la ciudad

Su diseño no es casualidad; responde a una planificación urbana del siglo XIX que buscaba dotar a la ciudad de un área recreativa.

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Conocé los detalles sobre este lugar vinculado al Turismo en CABA

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  • Se extienden por 370 hectáreas en el barrio de Palermo; es un espacio inmenso para explorar.

  • Aunque su nombre oficial es Parque Tres de Febrero, todos lo conocemos como "los Bosques" o "los Lagos".

  • Fue inaugurado el 11 de noviembre de 1875 bajo la iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento.

  • Un plan clásico que nunca falla: alquilar un botecito o una bici de agua para recorrer los lagos desde adentro.

De esta manera, se posiciona como una opción real para quienes buscan tranquilidad, sustentabilidad y una vida más equilibrada sin desconectarse del mundo.
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El Parque 3 de Febrero, situado en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se erige como el pulmón verde más emblemático y extenso de la capital argentina. La relevancia de este parque trasciende su valor ecológico, consolidándose como un punto de encuentro ineludible para el deporte, la cultura y el Turismo internacional.

Conocido popularmente bajo otra denominación que remite a su ubicación geográfica, este espacio diseñado por paisajistas de renombre mundial combina hectáreas de naturaleza, lagos artificiales y senderos que ofrecen un respiro necesario frente al ritmo vertiginoso de la urbe. Visitarlo es una experiencia que permite comprender la identidad porteña en su máxima expresión.

Así es el Parque 3 de Febrero en Buenos Aires

Parque 3 de Febrero - Turismo

El Parque Tres de Febrero, al que casi todos llamamos simplemente "los Bosques de Palermo", es el verdadero corazón verde de Buenos Aires.

Con una extensión de 370 hectáreas, este gigante porteño fue una idea del presidente Sarmiento para homenajear la Batalla de Caseros y hoy es un laberinto de 29 plazas y cuatro lagos espectaculares. Su diseño pasó por manos de arquitectos brillantes, incluidos algunos que trabajaron en el mismísimo Teatro Colón.

El parque es un mundo en sí mismo donde conviven espacios libres, como el famoso Rosedal, con joyas de acceso arancelado que son postales de la ciudad, como el Jardín Japonés o el Planetario. Alberga instituciones clave como el Museo Sívori y el Hipódromo de Palermo. Es el paraíso de los deportistas gracias a sus bicisendas, caminos peatonales y postas aeróbicas.

Ya sea para pedalear por sus senderos, hacer un picnic bajo la sombra de árboles históricos o dar una vuelta en los clásicos botecitos, es el lugar donde la ciudad realmente respira.

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