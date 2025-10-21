21 de octubre de 2025 Inicio
Esta playa de Buenos Aires tiene arena blanca y no es muy conocida: dónde se encuentra

Una playa en Buenos Aires ofrece todo lo necesario para descansar y disfrutar de días de tranquilidad, perfecta para viajar y conocer la región.

  • Marisol, en Coronel Dorrego, es un balneario tranquilo y poco concurrido, ideal para quienes buscan descanso lejos de las multitudes.
  • Sus playas son extensas, con arena fina y limpia, perfectas para caminar, juegos y actividades familiares.
  • El cordón de médanos y la desembocadura del río Quequén Salado crean un paisaje natural único y protegido.
  • El entorno permite disfrutar de la naturaleza intacta, con caminatas, pesca, avistamiento de aves y conexión con el paisaje costero.
Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.
Aunque la provincia de Buenos Aires es famosa por sus playas concurridas en verano, existe un balneario casi desconocido que ofrece una alternativa ideal para quienes buscan tranquilidad. Este lugar recibe muy poco turismo, convirtiéndose en un destino perfecto para quienes desean relajarse completamente durante sus vacaciones, lejos del bullicio de los centros turísticos más masivos. Cada vez más personas se interesan en conocer este rincón para disfrutar de una experiencia de descanso total.

Si los planes de vacaciones incluyen ahorrar dinero y evitar largos trayectos, esta playa resulta especialmente atractiva. Ubicada dentro de la provincia, combina las mejores características de un balneario tradicional con una atmósfera de calma y un entorno distinto, ideal para desconectar. Es una opción que ofrece accesibilidad y la promesa de unas vacaciones verdaderamente reparadoras.

Este lugar se llama Marisol y se encuentra en un pueblo pintoresco con baja densidad de población, donde la paz y la tranquilidad predominan. Su perfil discreto la mantiene alejada de las multitudes, aunque cada vez más viajeros se animan a descubrir este sitio tan especial, atraídos por la posibilidad de disfrutar unas vacaciones serenas y sin aglomeraciones.

Cómo es la playa de Buenos Aires que tiene una arena única

La playa de Buenos Aires que se distingue por su arena única es Marisol, un balneario sereno y poco concurrido ubicado en el partido de Coronel Dorrego. Este rincón de la costa bonaerense destaca por su atmósfera de tranquilidad y su naturaleza agreste, que la diferencia de los balnearios más populares de la provincia. Su bajo perfil turístico constituye un atractivo adicional para quienes buscan un verdadero escape.

Uno de los aspectos más llamativos de Marisol es la extensión y amplitud de sus playas. Con largas franjas de arena que se extienden por kilómetros, el lugar ofrece un espacio amplio incluso en temporada alta, garantizando privacidad y la sensación de una playa casi virgen. Este entorno natural, con dunas y vegetación costera, permite a los visitantes conectarse con el mar sin el ruido ni las aglomeraciones habituales de otros destinos.

Turismo
En cuanto a la arena, aunque comparte las tonalidades doradas características de la costa bonaerense, se distingue por su textura fina y limpia. A diferencia de otras playas que presentan formaciones rocosas, piedras o acumulaciones de caracoles, la arena de Marisol se mantiene despejada, lo que facilita el caminar y la convierte en un lugar ideal para juegos y actividades familiares.

Otro elemento que contribuye a la singularidad de su entorno costero es el extenso cordón de médanos. Estas dunas, algunas vivas y otras cubiertas por pinos y eucaliptos, separan la zona urbana de la playa. Este "manto" natural genera un paisaje visualmente impactante y actúa como barrera que conserva la atmósfera rústica y agreste del balneario.

Un detalle geográfico que enriquece el paisaje es la desembocadura del río Quequén Salado directamente en la playa de Marisol. La confluencia del río con el mar argentino crea un estuario de gran belleza escénica y diversidad biológica. La arena en esta zona ribereña se combina con el ambiente fluvial, ofreciendo un escenario que integra dunas, río y mar, ideal para la pesca deportiva y la contemplación.

Esta mezcla de arena fina, extensos médanos y la desembocadura del río otorga a Marisol un ecosistema particular. El entorno invita a realizar actividades más allá del simple baño de mar, como largas caminatas, avistamiento de aves en la zona estuarina o recorridos por senderos que cruzan las dunas. Es un lugar donde la naturaleza se percibe prácticamente intacta.

En conclusión, Marisol no solo ofrece una arena cómoda y limpia, sino que la combina con un entorno natural único en la provincia de Buenos Aires. La experiencia de playa se percibe más íntima y en conexión con el entorno, atrayendo a quienes valoran el relax, el contacto con la naturaleza y un paisaje costero que mantiene su encanto rústico y auténtico.

