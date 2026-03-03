No es Villa Carlos Paz: el destino argentino poco conocido con sierras y lago

Este valle serrano a menos de 20 kilómetros de la capital provincial combina historia centenaria, paisajes espectaculares y propuestas para todos los gustos.

A la hora de pensar en viajes, las opciones para hacer turismo en Argentina son múltiples, con gran variedad de paisajes, climas y actividades. Uno de los destinos más elegidos pese a no ser un gran centro turístico se encuentra en San Luis: se trata de Potrero de los Funes .

Este lugar cuenta con uno de los embalses más antiguos de Sudamérica, con una historia que se remonta a 1860 cuando se construyó el dique original que luego de ser destruido por una creciente fue reconstruido en 1876, hasta que en 1927 fue reemplazado por el dique actual. Cuenta con varios espejos de agua y la superficie total del valle alcanza las 360 hectáreas.

En Potrero de los Funes, es posible encontrar este espejo de agua de 91 hectáreas que resulta ideal para pesca, windsurf y canotaje, rodeado por el famoso Circuito Internacional con flores primaverales que embellecen el paisaje.

Las opciones de actividades son diversas tanto en el embalse mismo como en las cercanías del lugar. El Circuito de Potrero de los Funes, una pista para carreras de autos con una longitud total de 6250 metros y un ancho de quince metros en promedio, representa uno de los principales atractivos.

El Parque Nativo bordea el embalse siendo ideal para pasar un día de campo con servicios de excelencia y magníficos lugares donde saborear platos típicos. La zona cuenta con costa baja y pequeñas playas sobre la margen norte con vegetación compuesta por molles, talas, piquillines y algarrobos.

Embalse Potrero de los Funes Camino San Luis

Dónde queda Potrero de los Funes

Potrero de los Funes se encuentra a solo 19 kilómetros de la ciudad de San Luis, en el departamento Pueyrredón. Está emplazado a 1000 metros sobre el nivel del mar, en un valle de las Sierras de San Luis, dentro de la cuenca del Chorrillo sobre el río Potrero que recoge las aguas de numerosos arroyos como el de Los Molles y La Bolsa.

Qué puedo hacer en Potrero de los Funes

Las experiencias disponibles en este destino puntano son variadas y para todos los gustos:

Recorrer el Circuito Internacional de Potrero de los Funes, pista para carreras de autos que tiene una longitud total de 6250 metros y un ancho de quince metros en promedio

Disfrutar del Lago Potrero de los Funes con su espejo de agua de 91 hectáreas en un circuito de 5 kilómetros ideal para pesca, windsurf y canotaje

Visitar el Parque Nativo de 7 hectáreas que bordea el embalse, combinando flora nativa y exótica con senderos señalizados, zonas de picnic y áreas recreativas

Disfrutar de un día de campo en el Parque Nativo con servicios de excelencia

Caminar hasta el Salto de la Moneda, interesante cascada de agua de 10 metros de altura entre un bosque donde predominan los helechos

Disfrutar de las playas pequeñas sobre la margen norte del lago con costa baja

Contemplar la vegetación compuesta por molles, talas, piquillines y algarrobos en las orillas

Visitar la Laguna de las Uvas rodeada de viñedos y paisajes pintorescos, perfecta para un día de relajación y degustaciones

Disfrutar del Paseo del Lago, punto panorámico con vistas impresionantes del lago y las sierras circundantes ideal para fotografía

Explorar la Quebrada de los Cóndores, portal de ingreso al valle con paredes graníticas perfectas y una tarde junto al río Potrero

Recorrer la Travesía de las Cumbres, ruta escénica de alta sierra de 11 kilómetros con vistas panorámicas desde 1270 metros de altura

Explorar el Valle de Piedra con formaciones rocosas milenarias que crean un paisaje único ideal para trekking y fotografía

Visitar El Trapiche ubicado a 30 kilómetros, localidad base para conocer el embalse La Florida y el dique Antonio Esteban Agüero

Potrero de los Funes La Ruta Natural

Cómo llegar a Potrero de los Funes

Para llegar desde Buenos Aires se puede viajar en avión partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Brigadier Mayor Cesar Raúl Ojeda en vuelos de cabotaje, también en micros de larga distancia, o en auto en un trayecto de aproximadamente 10 horas.

Una vez en la capital de San Luis, la mejor opción para arribar al Potrero de los Funes es en auto propio o taxi ya que es un viaje corto de apenas 19 kilómetros, facilitando el acceso a este destino serrano. También se pueden contratar excursiones desde la ciudad de San Luis que incluyen traslado y recorridos por los principales atractivos de Potrero de los Funes.