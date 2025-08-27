Turismo en Argentina: el pueblito con termas que está en la Patagonia y te enamora

Además de aguas termales únicas a nivel global, tiene un centro de esquí, lagunas, cascadas y bosques ideales para visitar todo el año. Fue elegido como el pueblo más lindo del mundo en 2024.

Aunque cautiva en pleno invierno con sus montañas y vistas cubiertas de nieve, la Patagonia argentina tiene paisajes hermosos que se pueden visitar todo el año. Este es el caso de un pequeño pueblito ubicado al pie de la Cordillera de los Andes que se destaca por sus termas únicas en el mundo.

Viajar a Córdoba: el pueblito que es un refugio del arte, la naturaleza y la cultura

Se trata de Caviahue-Copahue, en la provincia de Neuquén. Se encuentra junto a un volcán y está rodeado por bosques, montañas, ríos y lagunas, lo que hizo que ONU Turismo lo eligiera como "El pueblo más lindo del mundo 2024" . También es conocido por su centro de esquí y deportes invernales.

Esta aldea de montaña se ubica dentro del área natural protegida "Parque Provincial Copahue" y cuenta con una gran oferta de alojamientos, excursiones y guías turísticos especializados. Además, se destacan los platos elaborados con productos locales como chivito, piñones, truchas y frutos del pehuén.

Caviahue-Copahue queda en el departamento Ñorquín, en el noroeste de Neuquén y cerca del límite con Chile. Se encuentra unos 380 kilómetros al noroeste de la capital provincial y 1.520 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los mayores atractivos turísticos del lugar son las Termas de Copahue, ubicadas junto al volcán del mismo nombre. Su innumerable cantidad de recursos minerales naturales como aguas, fangos, vapores y algas las hacen únicas en el mundo. Hay sesiones de fangoterapia, hidromasajes y baños de inmersión.

Otro centro turístico destacado es el Ski Resort Caviahue, ubicado a 1.650 metros sobre el nivel del mar y rodeado por un área natural protegida con araucarias milenarias. Tiene 13 medios de elevación, 22 pistas de esquí, competencias, clases y propuestas invernales para toda la familia.

Además, Caviahue-Copahue cuenta con muchos senderos y excursiones para descubrir sus bellezas naturales: la Cascada de la Usina, la Laguna Hualcupen, las Cascadas del Agrio, la Laguna Escondida, la Cascada Escondida, el Volcán Copahue, el Salto del Agrio y el Puente de Piedra.

Caviahue-Copahue, Neuquén Instagram @geoexperiencias.caviahue

Cómo llegar a Caviahue-Copahue

La manera más fácil de llegar a Caviahue-Copahue desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar un colectivo de larga distancia o un vuelo hasta Neuquén capital. Desde allí se puede completar el trayecto en micro o alquilar un vehículo. También se puede hacer todo el viaje en auto, aunque toma unas 18 horas.

Para ir en auto hay que tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Ezeiza-Cañuelas y atravesar la provincia de Buenos Aires por la Ruta Nacional 205 (hasta Bolívar) y la Ruta Provincial 65 (hasta Guaminí), para luego cruzar a La Pampa por la Ruta Provincial 60.

En territorio pampeano, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 18, la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 152. Para atravesar el norte de Río Negro e ingresar a Neuquén, hay que tomar la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 22, que llega hasta Zapala. La última etapa es por la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 242, la Ruta Provincial 21 y la Ruta Provincial 26.