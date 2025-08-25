La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para ir en el día y pasar una tarde espectacular

Un pequeño pueblo sorprende con su Fiesta de la Tortita Negra, propuestas culturales y un entorno rural que lo convierte en un destino ideal para visitar.

Berdier sorprende con su Fiesta de la Tortita Negra y un entorno rural cargado de tradición.

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires , Berdier se presenta como una de las escapadas más atractivas de la provincia. Con apenas 200 habitantes, este poblado es reconocido por la Fiesta de la Tortita Negra , un evento popular, realizado en julio, que combina tradición gastronómica y un ambiente festivo que reivindica la identidad local.

El pueblo fue fundado en 1910 y con el tiempo se transformó en un ejemplo de cómo las comunidades pequeñas encontraron en el turismo una forma de sostenerse frente a los cambios económicos y al cierre de su estación ferroviaria. Hoy, su plaza central, sus calles tranquilas y las propuestas gastronómicas lo ubican como un destino cada vez más elegido .

Sin embargo, más allá de la fiesta, Berdier ofrece atractivos culturales y naturales que lo consolidan como un punto de interés dentro de la provincia de Buenos Aires.

Este pueblo bonaerense se ubica en el partido de Salto , a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . Rodeado de campos y con un entorno apacible, combina historia y naturaleza en un espacio reducido que mantiene vivas sus costumbres. Su fundación se debió a la donación de tierras de las hermanas Berdier , en memoria de su padre José Gregorio , y su desarrollo estuvo vinculado al ferrocarril y la agricultura .

Una cervecería artesanal en un vagón de 1938 se convirtió en un atractivo novedoso para los visitantes.

Uno de los mayores atractivos es la Fiesta de la Tortita Negra , que reúne a visitantes en torno a degustaciones, talleres de preparación y concursos que premian la mejor receta del año. Además, se realizan espectáculos artísticos, ferias de artesanos y muestras de productos regionales.

El pueblo también conserva su antigua estación ferroviaria, un espacio cargado de historia que se presta para recorridos y fotografías. La propuesta se completa con caminatas, paseos en bicicleta y cabalgatas por los alrededores.

Entre las novedades que atraen a los visitantes destaca una cervecería artesanal montada en un vagón de subte porteño de 1938, adquirida por una familia local y adaptada para convertirse en uno de los puntos más curiosos de la región.

Berdier La antigua estación ferroviaria es uno de los sitios históricos más visitados del pueblo. DataPBA

Cómo llegar a Berdier

La manera más directa de llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 7 y seguir hasta el partido de Salto. Desde allí, un camino vecinal conduce hasta el pueblo. El trayecto total demanda unas dos horas de viaje en auto. También es posible viajar en micro hasta la ciudad de Salto y luego trasladarse en remis o transporte local hasta Berdier.