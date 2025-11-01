Turismo en Argentina: el pueblito poco nombrado de La Rioja que tiene un encanto particular

Entre montañas, tradiciones centenarias y vestigios arqueológicos, un rincón del norte argentino guarda la esencia más pura de la historia y la fe popular.

En el norte de la provincia de La Rioja , rodeado de paisajes serranos y una naturaleza marcada por el silencio y la calidez del clima árido, el pequeño pueblo de Pituil conserva el espíritu de su pasado. Con poco menos de mil habitantes, esta localidad del departamento Famatina sorprende a la hora de hacer turismo en Argentina por su patrimonio cultural y su atmósfera detenida en el tiempo, donde las costumbres y creencias aún se viven con devoción.

Las casas de adobe, los frutales y las hileras de vides componen un paisaje que parece surgido de otra época. Allí, los antiguos productores locales siguen elaborando grapa artesanal , compartiendo con orgullo los métodos heredados de sus mayores. En cada rincón del pueblo, la tradición convive con una serenidad que convierte a Pituil en un refugio de identidad riojana, ajeno al ritmo vertiginoso de las grandes ciudades.

Además de su valor histórico, el entorno natural del pueblo ofrece un marco singular: el Camino del Inca Qhapaq Ñan , que atraviesa la región, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad , realzando aún más el valor cultural del norte riojano. Pituil se erige así como un punto de encuentro entre la herencia indígena y el legado colonial, un lugar donde la historia aún respira entre las montañas.

El pueblo de Pituil está situado en el departamento Famatina , al norte de la provincia de La Rioja , Argentina. Su casco urbano se extiende cerca de la Ruta Provincial 39 , mientras que uno de sus accesos principales se encuentra en el kilómetro 3940 de la Ruta Nacional 40 , la histórica vía que une buena parte del país. Rodeado de paisajes áridos y montañosos, el pueblo se encuentra a pocos kilómetros de Chilecito y a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, dentro de una región donde la vida rural conserva su esencia original.

En el norte de Argentina, Pituil cautiva a los viajeros que buscan un destino auténtico y lleno de identidad.

Entre sus principales atractivos se destaca el Museo Arqueológico de Pituil , una institución privada que resguarda una importante colección de piezas pertenecientes a la Cultura de la Aguada (600-900 d.C.), una de las más relevantes del período agroalfarero del noroeste argentino. Su acervo convierte al museo en una visita imperdible para comprender la profundidad histórica de la región.

También puede visitarse el Molino Harinero de Pituil, cuya estructura aún conserva parte del sistema original, y la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, construida entre 1876 y 1882, con una fachada clasicista y tres naves. El pueblo mantiene viva su religiosidad con diversas festividades patronales, como la dedicada a Santo Domingo, su santo patrono, que culmina cada 4 de agosto con una procesión y una celebración comunitaria.

En los alrededores, los peregrinos también participan de la tradicional Peregrinación a San Santiago, un recorrido centenario a pie o a caballo desde Antinaco hasta Pituil, en honor al patrono de los animales. Estas celebraciones, junto con las de la Virgen del Valle, la Virgen del Carmen y San Isidro, refuerzan el fuerte lazo espiritual de la comunidad.

Cómo llegar a Pituil

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje hacia Pituil abarca unos 1.200 kilómetros por la Ruta Nacional 9 hasta llegar a La Rioja capital. Desde allí, se toma la Ruta Nacional 60 hasta Chilecito y luego se continúa hacia el norte por la Ruta Nacional 40, que conduce directamente al acceso de la localidad en el kilómetro 3940.

Nonogasta Por Chilecito el recorrido es breve y panorámico, desde allí se continúa hacia el norte por la Ruta Nacional 40 hasta el kilómetro 3940. Turismo La Rioja

El trayecto permite apreciar los paisajes característicos del noroeste argentino, con su flora autóctona y formaciones montañosas que acompañan el camino. Por su parte, desde Chilecito el recorrido es breve y panorámico, ideal para quienes buscan adentrarse en un entorno donde la historia, la naturaleza y la fe se entrelazan de manera única.