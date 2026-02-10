Turismo en Argentina: es un pueblito de 300 habitantes y tiene paisajes de película

Este pueblo ubicado a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar ofrece una aventura increíble con paisajes asombrosos.

Tolar Grande se distingue por la hospitalidad de su gente, sus paisajes inolvidables y sus tradiciones, convirtiéndose en un destino turístico imperdible.

En Argentina se encuentran varios lugares que pueden maravillar a cualquier turista por la cantidad de belleza y atractivos naturales que se pueden visitar. Entre estos, se encuentra un pueblo de Salta habitado por apenas 300 personas que resulta una aventura increíble y un lugar que sí o sí se debe visitar si se buscan experiencias en dónde prime la aventura en compañía de guías especializados.

Tolar Grande, ubicado en el corazón de la Puna salteña y rodeado de salares, lagunas, montañas y volcanes, ofrece paisajes asombrosos y fantásticos que recuerdan a Marte por sus tonalidades rojizas. Esta localidad agreste de belleza espectacular se encuentra en una región minera del departamento salteño Los Andes, a 357 kilómetros de la capital provincial y a una altitud de aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Se puede visitar todo el año, aunque la mejor época es de octubre a diciembre y de marzo a abril para disfrutar de un lugar imperdible rodeado de volcanes que cuentan la historia de antiguos habitantes.

Entre sus principales atracciones se destacan el Cono de Arita, una pirámide natural en el Salar de Arizaro (el tercer salar más grande del mundo), formación geológica de aproximadamente 200 metros de altura compuesta por sal y lava negra que es un punto de interés tanto para turistas como para fanáticos de la naturaleza.

Los Ojos de Mar, u bicados 5 kilómetros antes de llegar al pueblo, son lagunas de origen volcánico con aguas 4 veces más saladas que el océano cuyo color puede variar entre turquesa y verde según la luz del sol, conformando un sitio de importancia científica por sus comunidades de estromatolitos.

Dónde queda Tolar Grande

Tolar Grande se encuentra ubicado en la Puna salteña, específicamente en una región minera del departamento Los Andes. Esta pequeña localidad de 300 habitantes está situada a 387 kilómetros de la capital provincial de Salta y a una altitud de aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en Tolar Grande

Las actividades y atractivos disponibles en este destino puneño son numerosos:

Visitar el Cono de Arita, enigmática pirámide volcánica casi perfecta de 200 metros de alto ubicada a 75 kilómetros del pueblo, mezcla de sal y lava negra en medio del Salar de Arizaro, considerada lugar sagrado por los pobladores locales.

Explorar los Ojos de Mar, tres lagunas de origen volcánico ubicadas 5 kilómetros antes de llegar al pueblo, con aguas 4 veces más saladas que el océano cuyo color varía entre turquesa y verde.

Estudiar las comunidades de estromatolitos en los Ojos de Mar, sitio de importancia científica que permite investigar el origen de la vida.

Recorrer el Salar de Arizaro, tercer salar más grande del mundo, rico en minerales y antiguamente utilizado por arrieros en los siglos XVIII y XIX.

Atravesar el Desierto del Diablo, uno de los sitios más aislados de la Puna con una inmensa planicie rojiza que parece Marte, incluyendo el recorrido de 1,3 kilómetros en auto.

Conocer el Desierto del Laberinto, camino zigzagueante por desierto de dunas fósiles de 10 millones de años con miles de picos de arcilla y cristales de yeso.

Visitar el Salar de Pocitos ubicado 108 kilómetros desde San Antonio de los Cobres, junto al pueblo del mismo nombre donde viven solo 15 familias.

Contemplar el imponente Cerro Macón de más de 5.600 metros, montaña sagrada ubicada a 30 kilómetros donde cada noviembre pobladores ascienden para ofrendas a la Pachamama.

Explorar La Casualidad, pueblo minero abandonado ubicado a 130 kilómetros al sudoeste, en uno de los lugares más remotos e increíbles rodeado por volcanes altos.

Visitar El Arenal ubicado 3 kilómetros al norte, ascendiendo a un mirador con vistas impactantes de la Puna y conociendo la geoforma Cueva del Oso.

Conocer la Estación Caipe, vieja estación de ferrocarril abandonada a 74 kilómetros que ofrece vista panorámica al Salar de Arizaro.

Visitar la Laguna de Santa María a 65 kilómetros, al pie del volcán Incahuasi, poblada por flamencos rosados, gallaretas y aves puneñas entre septiembre y marzo.

Contemplar los volcanes emblemáticos Llullaillaco de 6.730 metros y Socompa de 6.051 metros que marcan el límite con Chile.

Conocer la historia de las Momias de Llullaillaco o Niños del Volcán, tres niños sacrificados hallados en 1999 en perfecto estado de conservación.

Atravesar la Quebrada del Toro en el camino hacia el pueblo, pasando por Campo Quijano desde Salta.

Tolar grande Turismo responsable

Cómo llegar a Tolar Grande

Para acceder a Tolar Grande desde Salta se debe tomar la ruta nacional 51, pasando por Campo Quijano y la imponente Quebrada del Toro hasta llegar a San Antonio de los Cobres, y luego tomar la ruta provincial 27 que lleva al pueblo atravesando el Salar de Pocitos y el Desierto del Diablo, completando un recorrido de 387 kilómetros en aproximadamente 8 horas y 30 minutos.

La localidad está a 214 kilómetros de San Antonio de los Cobres por camino de ripio y a 166 kilómetros de asfalto desde la capital provincial. Si bien se puede acceder con vehículo 4x4 en forma particular, dado lo inhóspito de la zona se recomienda ir con excursión y guía especializado.