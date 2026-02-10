10 de febrero de 2026 Inicio
El atardecer en Buenos Aires se puede vivir de una forma particular y es un paseo inolvidable: como es

Pasar el verano en Buenos Aires no implica aburrirse: la ciudad propone excursiones y actividades pensadas para aprovechar al máximo las vacaciones.

El atardecer en Buenos Aires se puede disfrutar de una forma única.

El atardecer en Buenos Aires se puede disfrutar de una forma única.

Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY
  • Buenos Aires ofrece una agenda variada para disfrutar el verano 2026 sin viajar.
  • Civitatis suma excursiones que permiten descubrir la ciudad desde miradas originales.
  • El paseo en barco por el Río de la Plata al atardecer es uno de los planes destacados.
  • Tours arquitectónicos y el bus turístico completan la experiencia porteña estival.

Para quienes eligen pasar el verano 2026 en Buenos Aires, la ciudad se reinventa como un espacio lleno de estímulos y planes para descubrir desde otra mirada. Lejos de vaciarse, la capital propone una agenda diversa que invita a recorrerla sin apuro, con actividades pensadas tanto para turistas como para vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que buscan salir de la rutina. Así, el verano porteño se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del tiempo libre sin necesidad de viajar, transformando cada barrio en una experiencia en sí misma.

Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.
Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

En ese escenario, Civitatis se posiciona como una de las opciones más atractivas con una oferta de excursiones que se ajusta a distintos intereses. El tradicional bus turístico sigue siendo una alternativa cómoda para recorrer los íconos clásicos de la ciudad, pero no es la única. La propuesta se amplía con experiencias originales que permiten conocer Buenos Aires desde perspectivas poco habituales, combinando patrimonio, paisaje urbano y contacto con la naturaleza, y elevando el nivel de las actividades disponibles durante la temporada 2026.

RESERVA ECOLOGICA

Entre los planes más destacados se encuentran el tour por las cúpulas porteñas, ideal para apreciar la riqueza arquitectónica desde lo alto, y el paseo en barco por el Río de la Plata al atardecer, que se convirtió en uno de los favoritos del verano. Esta travesía no solo ofrece un alivio frente al calor, sino también una postal única del skyline iluminado sobre el agua. Con estas propuestas, enero y febrero en la ciudad se transforman en una experiencia sofisticada que combina descanso, historia y la inconfundible magia de los atardeceres porteños.

Así es el paseo que podés hacer en Buenos Aires para disfrutar del atardecer de una forma única

Para quienes disfrutan de sus vacaciones de verano 2026 en Buenos Aires, la ciudad propone planes que invitan a redescubrirla desde una mirada distinta. Entre las alternativas más atractivas de Civitatis, el paseo en barco por el Río de la Plata al atardecer se destaca como una opción ideal para cortar con la rutina sin salir de la capital. La travesía, de aproximadamente una hora, parte desde el muelle de Puerto Madero justo cuando el sol comienza a descender, regalando un espectáculo visual en el que el cielo se funde con el perfil urbano porteño.

Confitería del Molino leones alados torre cúpula art déco

La experiencia a bordo está pensada para el disfrute pleno y la desconexión. Durante la navegación, los pasajeros cuentan con servicio de barra libre de bebidas y música ambiental, lo que crea el clima perfecto para relajarse mientras se contemplan vistas privilegiadas de lugares emblemáticos como la Reserva Ecológica y el Yacht Club Argentino. Alejado del calor del asfalto, el paseo permite obtener postales únicas de la ciudad iluminada por los tonos cálidos del atardecer, convirtiéndose en una de las actividades más elegidas del verano.

Más allá de la propuesta fluvial, el verano porteño ofrece múltiples formas de explorar su riqueza cultural y arquitectónica. El tour de las cúpulas invita a recorrer a pie edificios históricos como el Palacio Barolo y la Confitería del Molino, poniendo el foco en detalles del Art Nouveau que suelen pasar inadvertidos. A su vez, el clásico bus turístico continúa siendo una alternativa cómoda para conectar los barrios más representativos. Ya sea desde el río, a nivel de calle o mirando hacia lo alto, Buenos Aires se afirma en 2026 como un destino lleno de encanto para residentes y visitantes.

