Turismo en Argentina: el pueblito escondido en la Patagonia con naturaleza y playas soñadas

Cabo Raso es un pueblo ubicado en la costa atlántica de Chubut que había quedado abandonado, pero que fue rescatado del olvido para convertirse en un destino ecoturístico único en la Argentina. Este paraje rústico ofrece a sus visitantes la oportunidad de experimentar una desconexión total del mundo moderno. Sus playas bañadas por un mar turquesa, junto con sus construcciones recuperadas y la gastronomía casera regional, crean un ambiente especial para quienes buscan alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

El complejo turístico de Cabo Raso funciona bajo principios de sustentabilidad y respeto por el medio ambiente, utilizando energía solar, agua de pozo extraída por molinos de viento y sistemas de calefacción a base de gas y leña. Esta filosofía eco-friendly permite que los huéspedes experimenten un estilo de vida más simple y consciente, donde lo esencial toma protagonismo. Las instalaciones fueron cuidadosamente restauradas preservando la estética original de las construcciones históricas, incluyendo espacios únicos como un antiguo colectivo transformado en habitación y un búnker militar convertido en comedor comunitario.

Viajar a Cabo Raso permite tener una experiencia vinculada a la reconexión con la naturaleza patagónica. El lugar invita a los visitantes a retroceder en el tiempo, explorando las huellas dejadas por los pioneros mientras disfrutan del silencio interrumpido únicamente por el sonido de las olas del océano.

Dónde queda Cabo Raso Cabo Raso se encuentra emplazado sobre la Bahía Atlántica, en la provincia de Chubut, precisamente a la vera de la ruta provincial 1, a 170 kilómetros al sur de Trelew. Este paraje está ubicado sobre una traza de ripio que recorre toda la costa atlántica chubutense, conectando Puerto Madryn con Comodoro Rivadavia. Su ubicación lo convierte en un punto de referencia histórico en la inmensidad patagónica, rodeado por estructuras rústicas que se alzan al pie de un exuberante mar de color turquesa.

Qué puedo hacer en Cabo Raso Cabo Raso ofrece una experiencia única centrada en la desconexión y el contacto directo with la naturaleza patagónica: Practicar surf en las enormes olas que azotan constantemente estas costas, convirtiéndolo en un destino muy buscado por los amantes de este deporte acuático que encuentran en este lugar condiciones excepcionales para disfrutar de las mejores olas de la región.

Realizar actividades de pesca en las ricas aguas atlánticas que rodean el cabo, aprovechando la abundante vida marina que caracteriza esta zona de la costa chubutense para una experiencia pesquera difícil de olvidar.

Explorar los senderos aledaños que permiten realizar caminatas por los alrededores, descubriendo los vestigios históricos de lo que alguna vez fue un pueblo activo y conectando con el pasado a través del paisaje.

Observar la extraordinaria fauna marina que incluye lobos marinos, gaviotas y otras especies que viven en estas costas, mientras que en la zona terrestre es frecuente encontrar maras, choiques, guanacos y la típica flora patagónica.

Alojarse en espacios únicos como el colectivo transformado en habitación para 8 personas o disfrutar del comedor comunitario instalado en un búnker militar semienterrado, construcción histórica que fue edificada para las pruebas del misil Cóndor II en 1988.

Experimentar un estilo de vida sustentable en instalaciones que funcionan con energía solar, agua de pozo y sistemas de calefacción ecológicos, donde no hay televisores, secadores de pelo, teléfonos ni grandes electrodomésticos, promoviendo una verdadera desconexión digital.

Acampar en las parcelas habilitadas que cuentan con fogones y baños secos, permitiendo una experiencia aún más cercana a la naturaleza mientras se disfruta de la inmensidad patagónica bajo un cielo estrellado sin contaminación lumínica. Cabo Raso Redes sociales Cómo llegar a Cabo Raso Para acceder a Cabo Raso, se debe tomar la ruta provincial 1, un camino de ripio que recorre la costa atlántica chubutense. El destino se encuentra a 170 kilómetros al sur de Trelew, siguiendo esta ruta costera que conecta Puerto Madryn con Comodoro Rivadavia. El trayecto en auto permite disfrutar de los paisajes patagónicos mientras se avanza por esta ruta escénica que bordea el océano Atlántico hasta llegar a este paraje único.