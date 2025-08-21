21 de agosto de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito donde hay "pepitas" de oro en el agua

En San Luis existe un río que todavía arrastra oro en sus arenas y atrae a visitantes curiosos que buscan vivir la experiencia minera.

En San Luis hay un pueblo que no solo impacta por la belleza

En San Luis hay un pueblo que no solo impacta por la belleza, sino también por la cantidad de oro que la rodea.

En medio de la serranía de San Luis, en Argentina, hay un destino que guarda un secreto curioso: en el agua todavía se pueden encontrar pequeñas “pepitas” de oro. No se trata de una mina activa ni de un lugar donde alguien se hará rico de la noche a la mañana, pero sí de un rincón que combina historia, leyenda y turismo.

Escapada de Buenos Aires: el pueblito oculto que te lleva a un viaje al pasado

El pueblo se llama La Carolina y se levanta sobre las laderas del cerro Tomolasta, en la provincia de San Luis. Su origen está ligado al hallazgo de oro a fines del siglo XVIII, cuando el Virrey Sobremonte ordenó fundar allí un asentamiento. Desde entonces, sus ríos y minas quedaron asociados a esa tradición aurífera.

Hoy, entre casas de piedra, montañas verdes y calles tranquilas, el lugar recibe a quienes buscan una experiencia diferente: probar suerte en el Río Amarillo, aprender cómo trabajaban los mineros coloniales y, de paso, disfrutar de la calma de un pueblo que conserva su encanto intacto.

La Carolina-San Luis-Argentina

Dónde queda La Carolina

La Carolina está ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis, en plena sierra central. Se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los pueblos más altos de la provincia. Rodeado de quebradas y vegetación serrana, ofrece un paisaje que mezcla naturaleza y huellas de su pasado minero.

Qué puedo hacer en La Carolina

La actividad más buscada es la “batea de oro” en el Río Amarillo. Con una pala y un recipiente especial de madera –conocido como “sombrero chino”–, los visitantes remueven la arena bajo la guía de expertos locales. Con paciencia, se pueden encontrar fragmentos que brillan en el fondo del cuenco. Son pequeñas pepitas, muchas veces de entre 17 y 22 quilates, que si bien no alcanzan para hacerse millonario, sí permiten llevarse un recuerdo único.

Además, se puede recorrer la mina de oro inglesa, construida en el siglo XIX. La visita incluye un túnel de unos 400 metros, con galerías laterales, estalactitas y restos de herramientas históricas. El recorrido se hace con casco y linterna, mientras guías cuentan anécdotas de los trabajadores que pasaban horas bajo tierra.

El pueblo, de apenas 300 habitantes, también invita a caminar sus calles empedradas y detenerse en el museo local, donde se conservan documentos y objetos de la época colonial. Quienes buscan un plan más tranquilo pueden disfrutar de la gastronomía regional, con platos caseros elaborados en pequeñas hosterías y casas de té.

La Carolina - San Luis - Argentina

Cómo llegar a La Carolina

Desde la ciudad de San Luis se puede acceder en auto por la Ruta Provincial 9, un camino pintoresco que atraviesa la sierra. El trayecto dura poco más de una hora y media. También hay excursiones organizadas que parten desde la capital provincial y combinan la visita a La Carolina con otros atractivos cercanos, como el Parque Nacional Sierra de las Quijadas o la localidad de Nogolí.

El camino incluye curvas, ascensos y vistas panorámicas que ya hacen del viaje una experiencia. Eso sí: conviene ir con tiempo y, si es invierno, tener en cuenta que el clima puede ser frío y hasta con nevadas ocasionales.

