Turismo en Argentina: el pueblito patagónico con un particular nombre que se esconde entre cascadas

Esta localidad cordillerana se asienta en un valle fértil con un microclima único. Sus saltos de agua constituyen la gran atracción del lugar.

La vida en Manzano Amargo transcurre con un ritmo pausado que permite una inmersión total en las costumbres rurales y la identidad cordillerana.

El sur de la Argentina se caracteriza por presentar algunos de los mejores paisajes del país. En el norte de Neuquén se encuentra un tesoro natural que permanece alejado del turismo masivo. Manzano Amargo, una pequeña localidad de menos de mil habitantes, cautiva a sus visitantes con una espectacular cadena de cascadas que desciende entre montañas, bosques nativos y senderos vírgenes.

Uno de los pueblos que formó parte de la historia de la independencia de la Argentina.
Viajar a Salta: el particular pueblito que se destaca por su estilo colonial

Este rincón patagónico, ubicado en el departamento Minas a escasos kilómetros del límite mendocino, se destaca por su tranquilidad y un entorno natural prácticamente intacto que lo convierte en uno de los secretos mejor resguardados de la región.

Rodeado por la precordillera y atravesado por el cristalino Arroyo Tilián, este pueblo cordillerano se asienta en un valle fértil con un microclima único. Sus cascadas constituyen la gran atracción del lugar, accesibles mediante senderos bien demarcados que invitan a descubrir saltos de agua sorprendentes entre rocas y vegetación autóctona, mientras el imponente volcán Domuyo, el más elevado de la Patagonia, vigila el paisaje desde el horizonte.

La vida en Manzano Amargo transcurre con un ritmo pausado que permite una inmersión total en las costumbres rurales y la identidad cordillerana. Sus calles de tierra, casas bajas y jardines cuidados parecen llevar a sus visitantes a un viaje en el tiempo, mientras sus habitantes mantienen una fuerte conexión con las tradiciones locales a través de la cría de ganado, el cultivo de huertas familiares y la producción artesanal.

Dónde queda Manzano Amargo

Manzano Amargo se ubica en el norte de la provincia de Neuquén, específicamente en el departamento Minas, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Mendoza. Esta pequeña localidad patagónica se accede a través de la Ruta Provincial 54, mediante un desvío pintoresco que parte desde Andacollo o Las Ovejas, recorriendo un tramo que serpentea entre montañas, arroyos cristalinos y bosques nativos.

Qué puedo hacer en Manzano Amargo

La localidad ofrece diversas actividades para los amantes de la naturaleza y la aventura:

  • Realizar trekking hacia la espectacular cadena de cascadas, siendo la imponente Cascada La Fragua la más destacada, que desciende en varios niveles desde las alturas del cerro creando un espectáculo visual único.
  • Descubrir la enigmática Cascada Escondida, envuelta por densos bosques que la protegen como un secreto natural, y la serena Cascada Las Tapaderas, que ofrece un ambiente rústico y tranquilo.
  • Explorar la Cascada Pichi Ñire, accesible mediante un breve sendero entre árboles nativos.
  • Disfrutar de cabalgatas por los cerros, aprovechando las vistas panorámicas de la precordillera.
  • Realizar pesca deportiva de truchas en la zona de Pulares, donde las aguas cristalinas contienen ejemplares de gran calidad.
  • Explorar circuitos cercanos como la Quebrada de Las Lajas y el Cajón del Atreuco, descubriendo otros rincones del norte neuquino.
  • Caminar por las tranquilas calles de tierra del pueblo, entre casas bajas y jardines cuidados, experimentando un ritmo de vida sereno y pausado.
  • Participar en las fiestas populares locales que rescatan la música, gastronomía regional y danzas típicas.
Cómo llegar a Manzano Amargo

Para llegar a Manzano Amargo, la ruta más común es a través de la Ruta Provincial 54, tomando el desvío desde las localidades de Andacollo o Las Ovejas, en un recorrido que atraviesa paisajes montañosos, arroyos y bosques nativos característicos de la región.

El aeropuerto más cercano se encuentra en Chos Malal, desde donde se debe completar un viaje en auto de aproximadamente 3 horas para alcanzar el destino. Muchos visitantes prefieren combinar su visita con otros puntos de interés del norte neuquino como Varvarco, Villa del Nahueve o los domos de Ailinco, creando un circuito turístico integral que permite descubrir múltiples tesoros naturales de esta zona poco explorada de la Patagonia argentina.

