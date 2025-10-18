18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

Rodeado de montañas, cerezas y lagos, hay una localidad ideal para disfrutar la Patagonia desde otra perspectiva.

Por
Los Antiguos

Los Antiguos, un lugar espectacular. 

redes sociales

En el extremo noroeste de Santa Cruz, donde el paisaje se vuelve más amable y los tonos del cielo parecen multiplicarse, aparece Los Antiguos, un pueblo que combina tradición frutal, turismo y vida apacible. Aunque todavía mantiene su perfil bajo, cada año gana más visitantes que buscan un rincón auténtico del sur de Argentina.

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal. 
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el hotel con paisajes hermosos que eligió alguna vez Lionel Scaloni

El nombre proviene de una palabra tehuelche que significa “los antepasados”, y no es casualidad: aquí la historia, la naturaleza y la comunidad conviven en equilibrio. A orillas del lago Buenos Aires, el segundo más grande de Sudamérica después del Titicaca, Los Antiguos ofrece postales que cambian con la luz del día y con el paso de las estaciones. En verano, las cerezas colorean los campos; en invierno, la nieve cubre las cumbres y tiñe el paisaje de silencio.

Este destino no es solo un lugar para mirar: es para vivirlo. Las chacras abren sus puertas a los visitantes, las calles conservan el ritmo de pueblo y, aunque el viento patagónico se hace sentir, el ambiente es cálido, casi familiar. Entre miradores, senderos y buena gastronomía, Los Antiguos logra algo que pocos destinos consiguen: invitar al descanso sin caer en lo predecible.

Los antiguos santa cruz

Dónde queda Los Antiguos

Los Antiguos se ubica en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a orillas del lago Buenos Aires y a escasos kilómetros del límite con Chile. Está rodeado por la cordillera de los Andes, lo que le da un microclima más templado que el del resto de la Patagonia austral. Esa particularidad permitió el desarrollo de la fruticultura, especialmente la producción de cerezas, símbolo del lugar.

El pueblo está a unos 60 kilómetros de Perito Moreno (la localidad, no el glaciar) y forma parte de la Comarca del Lago Buenos Aires, una zona ideal para quienes buscan combinar paisajes naturales con experiencias rurales.

Los antiguos santa cruz

Qué puedo hacer en Los Antiguos

La lista de actividades es variada. Podés recorrer chacras como 6 Hermanas o La Querencia, donde se ofrecen degustaciones, caminatas entre los cerezales y venta directa de productos regionales. Si vas en enero, podés sumarte a la Fiesta Nacional de la Cereza, que llena las calles de color, música y ferias gastronómicas.

Para los que prefieren el aire libre, hay tres miradores imperdibles: el del Valle, el Uendeunk y el del Lago, con vistas que resumen la esencia patagónica. La pesca deportiva también tiene su espacio: el lago Buenos Aires es reconocido por sus truchas y salmones, y cada temporada atrae a pescadores de todo el país.

Desde Los Antiguos, cruzando el Paso Río Jeinemeni, se llega al poblado chileno de Chile Chico, puerta de entrada a las Capillas de Mármol, un conjunto de formaciones naturales sobre el agua que parecen flotar según el reflejo del sol. Además, el acceso a la Reserva Nacional Laguna Jeinimeni permite hacer trekking entre montañas, pinturas rupestres y lagunas con flamencos, un recorrido que mezcla aventura y contemplación.

LOS ANTIGUOS-

Cómo llegar a Los Antiguos

Para quienes viajan desde el norte, la Ruta Nacional 40 es la principal vía de acceso. Desde Comodoro Rivadavia hay unos 600 kilómetros, y el camino se combina con la Ruta Provincial 43, que atraviesa paisajes de estepa y montaña. Otra opción es llegar en micro desde Perito Moreno, que está a una hora en auto, o bien desde Neuquén, con conexiones más largas pero paisajísticamente inolvidables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué hacer en este bello destino de la Provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires para recorrer lugares distintos que te va a volar la cabeza

Hay dos pueblos argentinos que están entre los mejores del mundo.

Cuáles son los dos pueblos argentinos más lindos del mundo en 2025

Qué hacer en este cercano pueblo.

El destino cerca de Buenos Aires para conocer su Jardín Japonés lleno de flores

 Con su mezcla de calma, paisajes de altura y hospitalidad norteña, San Lorenzo se vuelve un destino perfecto para quienes buscan desconectarse sin ir demasiado lejos.

Viajar a Salta: el destino turístico poco mencionado para hacer cabalgatas entre montañas, selva y arroyos cristalinos

Este pueblo tiene 110 habitantes.

Este pueblo de Uruguay está cerca de Punta del Este, es mucho más barato e ideal para desconectarse

Puerto Madryn, un punto de encuentro entre fauna y paisaje.

Turismo en Argentina: el destino del sur que es ideal para los amantes de la vida marina

Rating Cero

Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

últimas noticias

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal. 

Viajar a Córdoba: el hotel con paisajes hermosos que eligió alguna vez Lionel Scaloni

Hace 27 minutos
Los Antiguos, un lugar espectacular. 

Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

Hace 35 minutos
El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

Por qué apagar el Wifi de tu celular cuando vas a dormir es una práctica que beneficia la salud

Hace 36 minutos
Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Hace 38 minutos
Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario, puede dar ciertos beneficios a la salud.

Esto le pasa al cuerpo si comés chocolate todos los días

Hace 42 minutos