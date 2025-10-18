Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

En el extremo noroeste de Santa Cruz , donde el paisaje se vuelve más amable y los tonos del cielo parecen multiplicarse, aparece Los Antiguos , un pueblo que combina tradición frutal, turismo y vida apacible. Aunque todavía mantiene su perfil bajo, cada año gana más visitantes que buscan un rincón auténtico del sur de Argentina.

El nombre proviene de una palabra tehuelche que significa “los antepasados”, y no es casualidad: aquí la historia, la naturaleza y la comunidad conviven en equilibrio. A orillas del lago Buenos Aires , el segundo más grande de Sudamérica después del Titicaca, Los Antiguos ofrece postales que cambian con la luz del día y con el paso de las estaciones. En verano, las cerezas colorean los campos; en invierno, la nieve cubre las cumbres y tiñe el paisaje de silencio.

Este destino no es solo un lugar para mirar: es para vivirlo. Las chacras abren sus puertas a los visitantes , las calles conservan el ritmo de pueblo y, aunque el viento patagónico se hace sentir, el ambiente es cálido, casi familiar. Entre miradores, senderos y buena gastronomía, Los Antiguos logra algo que pocos destinos consiguen: invitar al descanso sin caer en lo predecible.

Los Antiguos se ubica en el noroeste de la provincia de Santa Cruz , a orillas del lago Buenos Aires y a escasos kilómetros del límite con Chile. Está rodeado por la cordillera de los Andes , lo que le da un microclima más templado que el del resto de la Patagonia austral. Esa particularidad permitió el desarrollo de la fruticultura, especialmente la producción de cerezas , símbolo del lugar.

El pueblo está a unos 60 kilómetros de Perito Moreno (la localidad, no el glaciar) y forma parte de la Comarca del Lago Buenos Aires, una zona ideal para quienes buscan combinar paisajes naturales con experiencias rurales.

Qué puedo hacer en Los Antiguos

La lista de actividades es variada. Podés recorrer chacras como 6 Hermanas o La Querencia, donde se ofrecen degustaciones, caminatas entre los cerezales y venta directa de productos regionales. Si vas en enero, podés sumarte a la Fiesta Nacional de la Cereza, que llena las calles de color, música y ferias gastronómicas.

Para los que prefieren el aire libre, hay tres miradores imperdibles: el del Valle, el Uendeunk y el del Lago, con vistas que resumen la esencia patagónica. La pesca deportiva también tiene su espacio: el lago Buenos Aires es reconocido por sus truchas y salmones, y cada temporada atrae a pescadores de todo el país.

Desde Los Antiguos, cruzando el Paso Río Jeinemeni, se llega al poblado chileno de Chile Chico, puerta de entrada a las Capillas de Mármol, un conjunto de formaciones naturales sobre el agua que parecen flotar según el reflejo del sol. Además, el acceso a la Reserva Nacional Laguna Jeinimeni permite hacer trekking entre montañas, pinturas rupestres y lagunas con flamencos, un recorrido que mezcla aventura y contemplación.

Cómo llegar a Los Antiguos

Para quienes viajan desde el norte, la Ruta Nacional 40 es la principal vía de acceso. Desde Comodoro Rivadavia hay unos 600 kilómetros, y el camino se combina con la Ruta Provincial 43, que atraviesa paisajes de estepa y montaña. Otra opción es llegar en micro desde Perito Moreno, que está a una hora en auto, o bien desde Neuquén, con conexiones más largas pero paisajísticamente inolvidables.