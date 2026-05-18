El Gobierno autorizó a la aerolínea de bandera israelí a operar vuelos regulares entre ambos paises Se trata de El Al Airlines, que quedó habilitada para realizar servicios internacionales de pasajeros y carga entre ambos países. La medida ya había sido anunciada por el Gobierno luego del viaje de Javier Milei durante el pasado mes de abril. Por Agregar C5N en









El Gobierno autorizó a una aerolínea israelí a operar vuelos regulares entre ambos paises

El Gobierno autorizó este lunes a la compañía aérea EL AL Israel Airlines a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y cargas entre la Argentina e Israel. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 6/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa habilita a la aerolínea israelí a explotar servicios combinados de transporte aéreo entre distintos puntos del Estado de Israel y la República Argentina, incluyendo escalas intermedias y destinos posteriores.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo recordó que el vínculo aerocomercial entre ambos países se encuentra regulado por el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado el 15 de marzo de 2017 y por el Memorándum de Entendimiento suscripto el 19 de abril de 2026 en Jerusalén.

Además, se señaló que la operación solicitada por la empresa “se encuentra contemplada en el marco bilateral vigente” y que la compañía fue “debidamente designada” por la autoridad aeronáutica israelí para prestar servicios hacia territorio argentino.

El texto oficial también remarca que la empresa acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para realizar las operaciones solicitadas.