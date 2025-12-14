Turismo en Argentina: el destino donde se puede hacer cabalgatas con un paisaje soñado

Tafí del Valle es uno de los sitios más representativos del oeste tucumano y una referencia ineludible dentro del turismo del noroeste argentino . Su entorno, marcado por cerros imponentes y una vegetación que cambia según la estación, ofrece un marco ideal para explorar a un ritmo más tranquilo. Quienes recorren la zona suelen destacar la presencia de vestigios de pueblos originarios, rastros jesuíticos y elementos que remiten a distintas etapas coloniales.

Este rincón de altura, ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar , combina clima templado, paisajes de gran amplitud y una geografía que favorece las actividades al aire libre. Entre ellas, las cabalgatas se consolidaron como una de las experiencias más representativas, ya que permiten internarse en senderos serranos y acceder a miradores naturales que no se alcanzan por otros medios. La primavera y el otoño son los momentos más recomendados para este tipo de propuestas, mientras que el verano concentra lluvias y el invierno puede sorprender con nevadas.

Con una superficie que supera los 150 kilómetros cuadrados , el pueblo y sus alrededores conforman un corredor donde confluyen historia, gastronomía y naturaleza. Las celebraciones regionales, las ferias de artesanos y los productos típicos fortalecen la identidad del destino, enriqueciendo cada visita.

Tafí del Valle se ubica al oeste de la provincia de Tucumán , en un entorno de cerros y praderas que definen su identidad. Desde San Miguel de Tucumán, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 38 y luego por la Ruta Provincial 307, en un recorrido de aproximadamente 107 kilómetros. Desde Cafayate, la llegada implica transitar por la Ruta Nacional 40 y conectarse nuevamente con la 307, sumando unos 118 kilómetros en total.

Las cabalgatas son una de las actividades más características del lugar. Estos recorridos permiten internarse en paisajes de altura, alternando trayectos breves con travesías de varios días. En el camino es habitual encontrar manadas de ovejas, praderas verdes como las de Las Mesadas , y miradores naturales que regalan una vista panorámica del valle.

La experiencia también acerca a sabores tradicionales: el mate, los quesos tafinistos, el pan de campo y el clásico asado forman parte del espíritu gaucho que acompaña estas excursiones. Entre los circuitos más elegidos figuran las cabalgatas hacia La Ciénaga y el Dique La Angostura, además de propuestas como la visita a las Ruinas de Quilmes, el Mirador del Cerro de la Cruz, Amaicha del Valle o el Museo de Mitos y Leyendas Casa Duende.

El destino cuenta con una agenda marcada por fiestas y celebraciones regionales que reflejan su identidad cultural: entre ellas, la Fiesta del Yerbiao, la Fiesta Nacional del Queso, la Representación de La Pasión de Jesucristo o la Feria de Artesanos Yanasu Huasi. Para quienes buscan mayor adrenalina, también existen alternativas como paseos en 4x4 por el Río Tafí.

Cómo llegar a Tafí del Valle

Para viajar desde CABA a Tafí del Valle en auto, el recorrido se hace por la Ruta Nacional 9 hasta San Miguel de Tucumán y luego por la Ruta Provincial 307, que asciende entre montañas hasta el destino. Son alrededor de 1.250 kilómetros y entre 14 y 16 horas de manejo, según el ritmo y las paradas. En micro, desde Retiro salen servicios de larga distancia que llegan a la capital tucumana en unas 17 a 19 horas, y desde allí se debe combinar con un colectivo interurbano que completa el trayecto en 2 a 3 horas por la misma RP 307.

Tafi del Valle Tafí del Valle, uno de los destinos más buscados del turismo en Argentina, destaca por su entorno natural. Tafi del Valle turismo

Quienes prefieran viajar en avión pueden volar desde Aeroparque o Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, con vuelos de aproximadamente 2 horas. Desde allí, el traslado a Tafí del Valle se realiza en auto, remis o transfer, en un viaje que demora cerca de 2 horas por la Ruta Provincial 307. Esta opción es la más rápida y cómoda para quienes buscan reducir tiempos de viaje.