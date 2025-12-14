14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino donde se puede hacer cabalgatas con un paisaje soñado

Un rincón emblemático del noroeste ofrece naturaleza, tradición y circuitos únicos para quienes buscan una experiencia memorable.

Por
Tafí del Valle: naturaleza

Tafí del Valle: naturaleza, tradición y cabalgatas inolvidables.

plataforma 10
  • Tafí del Valle se destaca por sus paisajes de altura y su clima privilegiado.
  • El destino combina historia jesuítica, tradiciones locales y escenarios naturales.
  • Las cabalgatas permiten acceder a recorridos panorámicos y rincones de gran valor cultural.
  • La zona invita a disfrutar de productos regionales como quesos, pan de campo y asado.

Tafí del Valle es uno de los sitios más representativos del oeste tucumano y una referencia ineludible dentro del turismo del noroeste argentino. Su entorno, marcado por cerros imponentes y una vegetación que cambia según la estación, ofrece un marco ideal para explorar a un ritmo más tranquilo. Quienes recorren la zona suelen destacar la presencia de vestigios de pueblos originarios, rastros jesuíticos y elementos que remiten a distintas etapas coloniales.

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.
Te puede interesar:

Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

Este rincón de altura, ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, combina clima templado, paisajes de gran amplitud y una geografía que favorece las actividades al aire libre. Entre ellas, las cabalgatas se consolidaron como una de las experiencias más representativas, ya que permiten internarse en senderos serranos y acceder a miradores naturales que no se alcanzan por otros medios. La primavera y el otoño son los momentos más recomendados para este tipo de propuestas, mientras que el verano concentra lluvias y el invierno puede sorprender con nevadas.

Con una superficie que supera los 150 kilómetros cuadrados, el pueblo y sus alrededores conforman un corredor donde confluyen historia, gastronomía y naturaleza. Las celebraciones regionales, las ferias de artesanos y los productos típicos fortalecen la identidad del destino, enriqueciendo cada visita.

cabalgatas
Las cabalgatas ofrecen una manera ideal de descubrir la historia y los paisajes del noroeste argentino.

Las cabalgatas ofrecen una manera ideal de descubrir la historia y los paisajes del noroeste argentino.

Dónde queda Tafí del Valle

Tafí del Valle se ubica al oeste de la provincia de Tucumán, en un entorno de cerros y praderas que definen su identidad. Desde San Miguel de Tucumán, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 38 y luego por la Ruta Provincial 307, en un recorrido de aproximadamente 107 kilómetros. Desde Cafayate, la llegada implica transitar por la Ruta Nacional 40 y conectarse nuevamente con la 307, sumando unos 118 kilómetros en total.

Qué puedo hacer en Tafí del Valle

Las cabalgatas son una de las actividades más características del lugar. Estos recorridos permiten internarse en paisajes de altura, alternando trayectos breves con travesías de varios días. En el camino es habitual encontrar manadas de ovejas, praderas verdes como las de Las Mesadas, y miradores naturales que regalan una vista panorámica del valle.

La experiencia también acerca a sabores tradicionales: el mate, los quesos tafinistos, el pan de campo y el clásico asado forman parte del espíritu gaucho que acompaña estas excursiones. Entre los circuitos más elegidos figuran las cabalgatas hacia La Ciénaga y el Dique La Angostura, además de propuestas como la visita a las Ruinas de Quilmes, el Mirador del Cerro de la Cruz, Amaicha del Valle o el Museo de Mitos y Leyendas Casa Duende.

El destino cuenta con una agenda marcada por fiestas y celebraciones regionales que reflejan su identidad cultural: entre ellas, la Fiesta del Yerbiao, la Fiesta Nacional del Queso, la Representación de La Pasión de Jesucristo o la Feria de Artesanos Yanasu Huasi. Para quienes buscan mayor adrenalina, también existen alternativas como paseos en 4x4 por el Río Tafí.

Cómo llegar a Tafí del Valle

Para viajar desde CABA a Tafí del Valle en auto, el recorrido se hace por la Ruta Nacional 9 hasta San Miguel de Tucumán y luego por la Ruta Provincial 307, que asciende entre montañas hasta el destino. Son alrededor de 1.250 kilómetros y entre 14 y 16 horas de manejo, según el ritmo y las paradas. En micro, desde Retiro salen servicios de larga distancia que llegan a la capital tucumana en unas 17 a 19 horas, y desde allí se debe combinar con un colectivo interurbano que completa el trayecto en 2 a 3 horas por la misma RP 307.

Tafi del Valle
Tafí del Valle, uno de los destinos más buscados del turismo en Argentina, destaca por su entorno natural.

Tafí del Valle, uno de los destinos más buscados del turismo en Argentina, destaca por su entorno natural.

Quienes prefieran viajar en avión pueden volar desde Aeroparque o Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, con vuelos de aproximadamente 2 horas. Desde allí, el traslado a Tafí del Valle se realiza en auto, remis o transfer, en un viaje que demora cerca de 2 horas por la Ruta Provincial 307. Esta opción es la más rápida y cómoda para quienes buscan reducir tiempos de viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Toboganes y piletas gigantes para combatir el calor en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

Su propuesta gratuita atrae a vecinos y turistas que buscan espectáculos al aire libre.

Este anfiteatro de Buenos Aires tiene eventos gratuitos y se puede asistir todo el año: dónde está y cuál es su historia

En Córdoba hay una capilla especial cargada de historia y cultura.

Turismo en Córdoba: la capilla que tenés que conocer por su historia y el paisaje que la rodea

Esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca.

Así es playa do Julião, el destino de Brasil que tiene aguas turquesas y piscinas naturales ideales para visitar

El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

Hace 12 minutos
También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 19 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 27 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 31 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 38 minutos