Turismo en Argentina: el destino que es un oasis natural en medio de sierras y vegetación

Este lugar funciona como puerta de acceso al Parque Provincial Ischigualasto y ofrece actividades como trekking, cabalgatas y avistaje de aves.

Cuenta con un entorno ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.

Valle Fértil es un destino sanjuanino que sorprende a sus visitantes con su condición de oasis natural rodeado de sierras y una diversidad vegetal excepcional. Este departamento ubicado a casi 250 kilómetros de la ciudad de San Juan aparece en el plano turístico como un refugio tranquilo donde cardones, jarillas, cactus y algarrobos dibujan un paisaje que invita a desconectarse y vivir la calma del entorno, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan sumergirse en la naturaleza y explorar sus formaciones geológicas.

Entre sus principales atractivos llama la atención el Parque Provincial Ischigualasto , conocido mundialmente como el "Valle de la Luna", ubicado a solo 75 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO deslumbra con sus formaciones geológicas modeladas por la erosión del viento y el agua, destacándose figuras naturales como El Hongo, El Gusano, La Esfinge y La Cancha de Bochas.

Las Barrancas Coloradas, con sus 200 metros de altura , tiñen el paisaje de tonos rojizos, verdes y grises que varían a lo largo del día, mientras que el suelo guarda fósiles de plantas y animales del Período Triásico que convierten al área en un museo natural a cielo abierto.

Este rincón sanjuanino contiene además el Cristo de la Hermandad , un imponente monumento de 14 metros de altura ubicado en Villa San Agustín y diseñado por el artista chileno Luis Sudara, desde donde se disfrutan vistas panorámicas espectaculares del valle.

Las localidades de Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita funcionan como puertas abiertas a la aventura, donde los visitantes pueden realizar cabalgatas, senderismo, trekking y avistaje de más de 200 especies de aves en el Parque Natural Valle Fértil, convirtiéndose en un destino único para observadores de todo el mundo que buscan conectarse con la biodiversidad del paisaje sanjuanino.

Valle Fértil Programa Fe

Dónde queda Valle Fértil

Valle Fértil se encuentra ubicado a casi 250 kilómetros de la ciudad de San Juan, en la provincia homónima. Este departamento sanjuanino está en medio de un oasis natural rodeado de sierras y vegetación diversa característica de la región. El área comprende las localidades de Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, cada una con atractivos distintos entre sí.

Villa San Agustín de Valle Fértil es el centro principal del departamento, y desde este lugar se puede acceder fácilmente a diversos puntos de interés, incluyendo el Parque Provincial Ischigualasto ubicado a 75 kilómetros. El paisaje está dominado por cardones, jarillas, cactus y algarrobos que dibujan su entorno.

Qué puedo hacer en Valle Fértil

Las opciones de actividades en Valle Fértil mezclan aventura, naturaleza, paleontología y cultura local:

Visitar el Parque Provincial Ischigualasto o "Valle de la Luna", sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a 75 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil.

Observar las formaciones geológicas modeladas por la erosión del viento y el agua, incluyendo figuras naturales como El Hongo, El Gusano, La Esfinge y La Cancha de Bochas.

Contemplar Las Barrancas Coloradas con sus 200 metros de altura y sus tonos rojizos, verdes y grises que varían a lo largo del día.

Descubrir fósiles de plantas y animales del Período Triásico en este museo natural a cielo abierto de invaluable riqueza paleontológica.

Visitar el Cristo de la Hermandad, monumento de 14 metros de altura en Villa San Agustín diseñado por el artista chileno Luis Sudara.

Disfrutar de imponentes vistas panorámicas del valle desde el emplazamiento del Cristo, con acceso sencillo desde la plaza principal.

Realizar cabalgatas entre senderos que atraviesan el paisaje de cardones, jarillas y algarrobos.

Hacer trekking o caminatas por los cerros.

Practicar avistaje de aves en el Parque Natural Valle Fértil, donde se pueden observar más de 200 especies.

Cómo llegar a Valle Fértil

Para llegar a Valle Fértil se debe partir desde la ciudad de San Juan, recorriendo casi 250 kilómetros hasta alcanzar este oasis natural. Los turistas pueden llegar en auto desde distintos puntos de la provincia siguiendo las rutas que conectan con el departamento. El acceso a Villa San Agustín de Valle Fértil, centro principal del área, es el punto de partida para explorar las distintas localidades como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, así como para visitar el cercano Parque Provincial Ischigualasto ubicado a 75 kilómetros adicionales.

Desde el pueblo, el acceso al Cristo de la Hermandad es muy fácil partiendo desde la plaza principal, mientras que el resto de los atractivos naturales y culturales del departamento están conectados por caminos que permiten recorrer este destino cordillerano sanjuanino.