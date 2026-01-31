31 de enero de 2026 Inicio
La escapada de Buenos Aires a un pueblito maravilloso que enamora con sus calles empedradas

Este destino, a una hora de viaje desde CABA, es perfecto para una tarde de campo que empieza con un asado al aire libre, y continúa por un paseo costanero junto al arroyo y una caminata por sus calles para admirar la arquitectura colonial preservada.

Este pueblo se encuentra cerca de la Ciudad de Buenos Aires

Este pueblo se encuentra cerca de la Ciudad de Buenos Aires, perfecto para una escapada. 

  • Capilla del Señor es el primer "Pueblo Histórico" bonaerense, ubicado en Exaltación de laCruz.
  • Se encuentra a solo 82 kilómetros de CABA, situándose entre las ciudades de Luján y Zárate.
  • El acceso es sencillo por la Ruta Panamericana (Pilar) o mediante el tren del Ferrocarril Mitre.
  • Su casco histórico destaca por la plaza principal, la iglesia parroquial y el Museo del Periodismo.

Entre las propuestas del turismo cerca de Buenos Aires, los pueblos son la mejor opción para una escapada en busca de relax y conexión con la naturaleza, lejos del ritmo de los centros urbanos. A tan solo unas horas de la ciudad en auto se pueden descubrir lugares maravillosos para pasar un fin de semana o simplemente una tarde de verano.

A poco más de 80 kilómetros de la Ciudad, en el partido de Exaltación de la Cruz, se encuentra Capilla del Señor. Este destino puede puede ser un refugio ideal para quienes buscan una escapada de cercanía que combine historia, arquitectura colonial y la serenidad absoluta del campo.

Declarado Bien de Interés Histórico Nacional, el pueblo conserva una mística de antaño que invita a la calma y la relajación ya desde el momento en que se cruza su entrada. Lo que hace única a Capilla del Señor es su preservación; sus calles arboladas, el empedrado y sus faroles antiguos y sus fachadas de finales del siglo XIX transportan a los visitantes a otra época.

Dónde queda Capilla del Señor

CAPILLA DEL SEÑOR-

Capilla del Señor es uno de los destinos más accesibles para una escapada de un día o un fin de semana completo. Se encuentra a aproximadamente 82 kilómetros de CABA. Es un paraje ubicado entre Luján y Zárate.

Qué puedo hacer en Capilla del Señor

La propuesta del pueblo es una mezcla equilibrada entre cultura, historia y aire libre. Caminar por la plaza central "San Martín" es el punto de partida. A su alrededor se encuentran la Iglesia Parroquial, con su imponente torre, y edificios emblemáticos como el Museo del Periodismo Bonaerense, donde funcionó el primer periódico del pueblo, "El Monitor de la Campaña".

Otro punto para conocer es la torre mirador de estilo italiano construida en el siglo XIX que ofrece una de las postales más curiosas y fotografiadas de la zona. El pueblo también cuenta con un arroyo que lo bordea y un paseo costanero ideal para caminar, sentarse a tomar mate bajo los árboles o simplemente disfrutar del atardecer.

Casa Miralejos
Casa Miralejos en Capilla del Señor.

Casa Miralejos en Capilla del Señor.

Además, Capilla del Señor se destaca por sus lugares para comer o tomar un café. Aunque esté lejos de los grandes polos gastronómicos, este destino cuenta con restaurantes y cafeterías que no tienen nada que envidiarle a las propuestas en la Ciudad. Sus parrillas permiten disfrutar de un auténtico asado de campo al aire libre y deleitarse con postres típicos de nuestra gastronomía como flan con dulce de leche artesanal.

Cómo llegar a Capilla del Señor

La ruta más directa es por la Ruta Panamericana (Rama Pilar) hasta el kilómetro 68, y luego tomar la Ruta Provincial 39. El viaje dura poco más de 1 hora.

Una opción más pintoresca para hacer del viaje un paseo distinto es tomar el tren. El servicio del Ferrocarril Mitre (ramal Victoria - Capilla del Señor) permite llegar directamente al corazón del pueblo. También existen colectivos de larga distancia como la línea 57 que conectan Palermo y otras zonas de CABA con el centro de la localidad.

