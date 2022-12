Tres restaurantes de Buenos Aires para comer las mejores hamburguesas

Un emprendimiento de dos amigos que comenzó en el año 2020 y se propuso dar una mejor versión a las hamburguesas tradicionales. Cuentan con delivery por la zona de Villa Luro, Versailles, Floresta Villa Real, Devoto, Villa del Parque y Monte Castro. También Take Away.

Qué puedo pedir en Fat Tulo

Todas las opciones vienen con pan de papa y papas fritas incluida. Las hamburguesas son excelentes y dentro de las opciones más pedidas se encuentran:

Cheese Burger

Cheese Bacon

Big Tulo

Motz Tulo

Doble Tulo

Full Provo

Cómo llegar a Fat Tulo

No cuentan con un local físico para ir a comer pero si poseen Take Away y también delivery a importantes zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Burgertify

Dónde queda Burgertify

Cuenta con cuatro sucursales en todo el país y la más icónica es la de Honduras 5265. Allí, su horario es de 12 a 00 hs todos los días y, en la otra sucursal de Costa Rica 5827, es de miércoles a lunes de 19 a 00 hs.

Qué puedo pedir en Burgertify

Las más solicitadas son:

Billy Lee: 120 gr carne, pan de papa, cheddar, lechuga, toma, salsa shack.

120 gr carne, pan de papa, cheddar, lechuga, toma, salsa shack. 1- UP: 240 gr carne, guacamole, pico de gallo, cebolla, provoleta grillada.

240 gr carne, guacamole, pico de gallo, cebolla, provoleta grillada. Donkey donut : Doble danuts glaseadas, 240 gr carne, doble cheddar, doble panceta.

: Doble danuts glaseadas, 240 gr carne, doble cheddar, doble panceta. Game Over: 240 gr carne, doble cheddar, doble panceta, cebolla crispy, pickles agridulces, lechuga.

Cómo llegar a Burgertify

Las lineas de colectivo que paran cerca de allí son 140, 166, 39, 55. Además, se puede acceder a través del subte D y las lineas Mitre y San Martín de Ferrocarriles.

Ninina

Dónde queda Ninina

Cuenta con tres locales ubicados en Gorriti 4738, Holmberg 2464 y en el Museo Malba y su horario de apertura es de 08 a 21 hs.

Qué puedo pedir en Ninina

Lo que más se destaca en esta restaurante es la opción vegana. Si bien es un local con especialidad en café, cuenta con un plato que atrae a varios que eligen esta condición. Se trata de una hamburgesa de vegetales muy completa, que incluye porotos negros y avena arrollada orgánica,palta, tomates secos, portobellos salteados, espinaca baby y hummus, en pan de semillas casero.

Cómo llegar a Ninina

Las lineas de colectivo que paran cerca de allí son 140, 151, 168, 55. Además, se puede acceder a través del subte B y las lineas Mitre y San Martín de Ferrocarriles.