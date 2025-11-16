16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Sos tu propio héroe

Un recordatorio profundo y amoroso: nada externo puede llenar el vacío interno. Sólo cuando dejamos de mendigar afectos, revisamos nuestras creencias y aprendemos a habitarnos con amor, empezamos a crear una vida propia, consciente y auténtica.

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
Una reflexión sobre cómo nada externo puede llenar un vacío interno. 

Una reflexión sobre cómo nada externo puede llenar un vacío interno. 

¿Conocés el juego de las cuatro “enes”? Esas cuatro enes que nos ilusionan con la dicha y nos demuestran el hondo vacío existencial: Nunca, Nada, Ni, Nadie.

Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Nunca nada ni nadie va a llenar tu vida a no ser que vos aparezcas rotunda y definitivamente allí como el héroe de tu película, como el protagonista de tu historia de amor.

Nunca: ni los recuerdos del mejor pasado, ni los rencores de los golpes de otros tiempos, ni siquiera los anhelos de lo que todavía no llegó, y que seguramente no llegue jamás (al contrario de lo que supone la mente baja).

Nada: ni siquiera esa situación tan ansiada permanece más de un instante, y solo intentamos recrearla o vivir una excitación que nos recuerde que estamos vivos.

Nadie: ni siquiera un hijo, por mencionar lo más preciado dentro de la telenovela cotidiana, puede completar, desde afuera, la falta de percepción de tu divinidad interna.

Muchas veces seguimos siendo mendigos de la permanencia de otros en nuestras vidas, o de sucesos que deberían darle sentido a la venida a este plano.

No nos enseñan, de chicos, a estar en contacto con nosotros mismos, a confiar en nuestro valor como ser humano. Y la verdad es que valemos solo por el hecho de existir. Somos valiosos simplemente por estar vivos. Ya lo explica tan bien Osho: “No importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren o te difamen, que te coronen o te crucifiquen; porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo”.

Como seres humanos, construimos una personalidad basada en un sistema de creencias que adquirimos por los cuidadores primarios (de nuestros padres, madres, tíos, abuelos, maestros, etc.). Muchas veces estas creencias, que son pensamientos fuertemente sostenidos en la mente durante mucho tiempo, nos generan tanta angustia que las proyectamos fuera de nosotros, a veces de manera consciente y otras de un modo inconsciente.

¿Quién no ha recibido alguna vez palabras hirientes de alguien (palabras que a su vez ese alguien recibió cuando era niño de boca de otra persona)? Vamos heredando palabras, ideas y conceptos ajenos. Tenemos que saber que lo que los demás ven de nosotros no es más que la mirada que el otro tiene de nosotros.

Todo esto te va a ayudar a que la realidad física, que es un espejo de lo que estás vibrando (de la energía que sos) te conecte con la sincronicidad positiva en circunstancias, situaciones y relaciones que coinciden con tu actitud frente a la vida.

Recordá que la mejor relación siempre es con vos mismo. Si en una relación experimentás indiferencia o rechazo (incluso hasta maltrato) es señal clara de que no te estás amando lo suficiente como para sostener, con firme convicción, relaciones de amor, de empatía y de gozo.

De este modo, al ser consciente de que todo lo que experimentes afuera es un reflejo de tu interior, podrás ser responsable de lo que elijas pensar, sentir y actuar en tu vida cada día.

¡Ya no hay excusa! No podés depender del otro para que llene tu vacío interno: sos responsable de generar por vos mismo una vida que te guste. Ahora sabés que sería ilógico enojarse porque el reflejo de tu cara en el espejo no sonría; sería incoherente gritarle que sonría, primero debés simplemente sonreír, y eso es lo que el reflejo va a espejar.

En consecuencia, no importan las situaciones que te toca vivir, sino quién sos frente a esas situaciones y cuál es la actitud que adoptás.

Sonreí, amate y sabé que sos el creador de tu propia realidad. Mirá esta frase genial: “Creer es crear, y lo que tú crees… eso creas”. ¿Qué estás creyendo y creando?, ¿cuáles son tus creencias de vos mismo cada día?, ¿son positivas? Recordá que los pensamientos son vibraciones, y así como vibrás, así vas a atraer. Por eso: jugá a amarte, a aceptarte y a ser feliz!

Noticias relacionadas

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

escapada amazonica: cual es la playa brasilena que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Esta rutina de ejercicios aumenta la resistencia física al correr.

La rutina de 30 minutos y solo 7 ejercicios para hacer en casa si sos runner

El entrenamiento de fuerza es muy importante para la salud.

Por qué es necesario hacer pesas si tenés más de 30 años: es más importante de lo que pensás

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 18 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 27 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 38 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 45 minutos
Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Hace 52 minutos