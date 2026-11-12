Chau al árbol de Navidad en el piso: esta es la nueva tendencia para el hogar en 2026

La Navidad 2026 llega con nuevas propuestas de decoración para el hogar con el árbol tradicional que buscan transformar los ambientes sin realizar grandes gastos. Este año, las tendencias apuntan a conseguir espacios más cálidos, modernos y elegantes para celebrar las Fiestas.

El tradicional árbol de Navidad vuelve a ocupar un lugar central en el living, aunque las nuevas ideas de interiorismo proponen modificar algunos detalles de su presentación. La intención es lograr una decoración armoniosa que combine con los muebles y el estilo de cada casa.

En este contexto, una tendencia navideña comenzó a ganar protagonismo durante noviembre de 2026. Se trata de una alternativa económica, sencilla de implementar y adaptable a distintos espacios, que permite renovar la estética del hogar sin reemplazar los adornos tradicionales.

La nueva tendencia para Navidad 2026 consiste en colocar una alfombra o manta debajo del árbol de Navidad, en lugar de dejar su base directamente sobre el piso . Este recurso permite delimitar el rincón navideño, disimular el soporte del pino y conseguir una presentación más cálida y elegante.

Entre las opciones más recomendadas aparecen las alfombras redondas, que ayudan a destacar el arbolito sin sobrecargar el ambiente. También se pueden utilizar mantas suaves o textiles decorativos , especialmente cuando se busca una estética acogedora. La propuesta permite aprovechar elementos disponibles en casa sin comprar nuevos accesorios.

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Los colores que marcan tendencia son el blanco, beige, crudo y gris claro, porque combinan con el verde del árbol y aportan luminosidad. Otra alternativa consiste en elegir una alfombra que repita los tonos de las esferas y los adornos. Si el pino tiene muchas luces y decoraciones, conviene utilizar una base lisa y discreta.

En cuanto a los materiales, el yute, algodón y lana se destacan por sus texturas naturales y su capacidad para integrarse a diferentes estilos de decoración. Esta elección coincide con la búsqueda de ambientes minimalistas, colores suaves y materiales nobles que también aparece entre las tendencias navideñas difundidas este jueves 12 de noviembre.

La principal ventaja es que no hace falta cambiar el árbol de Navidad ni gastar demasiado dinero para renovar el living. Basta con elegir una base de tamaño adecuado, acomodarla alrededor del soporte y mantener despejada la circulación. Así, el tradicional arbolito conserva su lugar, pero adquiere una apariencia más moderna, ordenada y sofisticada.