Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Se viralizó una receta para preparar estas clásicas masitas panificadas, ya que su cocción es diferente de la forma tradicional.

Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Cuando pensamos en acompañar un mate para el desayuno o la merienda, no podemos evitar pensar en unos ricos chipá. Estos panes, de origen guaraní y muy populares en Paraguay, forman también parte de nuestra gastronomía, y del grupo de productos panificados para la tradicional infusión en nuestro país.

Esta masa se elabora, principalmente, con almidón de mandioca, huevos y grasa o manteca y tiene un sabor característico a queso y una textura húmeda y gomosa. Es un acompañamiento salado que va para cualquier momento del día, por eso es fundamental saber cómo prepararlos.

En esta línea, recientemente se viralizó una forma de hacerlos que sorprendió a muchos, debido a que no se usa ni horno ni sartén. Por el contrario, se cocinaron en una freidora de aire, un aparato tan moderno como veloz, que permite que los chipá estén listos en menos de 10 minutos.

Air fryer freidora de aire

Cómo hacer chipá en freidora de aire

Se trata de una receta sencilla, que da como resultado unos exquisitos chipás.

Ingredientes

  • 1/2 kilo de almidón de mandioca
  • 3 huevos
  • 120 gr de manteca pomada
  • 200 gr de pategras
  • 100 gr de parmesano
  • 100 gr de sardo
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de sal
Chipá

Preparación

  1. Mezclar la harina de mandioca con manteca y luego agregar el queso. Se puede usar la variedad de quesos que se desee.
  2. Luego, en un bowl poner los huevos, la leche, el polvo de hornear junto con la sal. Batir la mezcla para luego unirla con la preparación del paso 1. Ahora, 30 minutos a la heladera.
  3. Pasado ese tiempo, se procede a hacer las bolitas de chipá, del tamaño que quieras.
  4. Para hacerlos rapidísimo, se pueden cocinar en una freidora de aire, en la que se cocinan en 9 minutos. En caso de no contar con este aparato, se puede hacer en el horno a 200 grados.
