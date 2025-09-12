Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Cuando pensamos en acompañar un mate para el desayuno o la merienda, no podemos evitar pensar en unos ricos chipá. Estos panes, de origen guaraní y muy populares en Paraguay, forman también parte de nuestra gastronomía, y del grupo de productos panificados para la tradicional infusión en nuestro país.
Esta masa se elabora, principalmente, con almidón de mandioca, huevos y grasa o manteca y tiene un sabor característico a queso y una textura húmeda y gomosa. Es un acompañamiento salado que va para cualquier momento del día, por eso es fundamental saber cómo prepararlos.
En esta línea, recientemente se viralizó una forma de hacerlos que sorprendió a muchos, debido a que no se usa ni horno ni sartén. Por el contrario, se cocinaron en una freidora de aire, un aparato tan moderno como veloz, que permite que los chipá estén listos en menos de 10 minutos.
Air fryer freidora de aire
Cómo hacer chipá en freidora de aire
Se trata de una receta sencilla, que da como resultado unos exquisitos chipás.