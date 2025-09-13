13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Si tomás café todos los días, este es el número de infusiones que debés controlar para no afectar la longevidad

El café se relaciona con una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares o metabólicas como la diabetes.

Por
Estudios cientìficos evidencian que el consumo diario de café ayuda al bienestar general de la salud y prolonga los años de vida.

Estudios cientìficos evidencian que el consumo diario de café ayuda al bienestar general de la salud y prolonga los años de vida.

Pexels

Para millones de personas en todo el mundo, tomar una taza de café es parte de su ritual matutino y un momento imprescindible de su día a día. Más allá de disfrutar de su sabor amargo y su labor estimulante, el café puede tener otro novedoso efecto escondido: aumentar la longevidad.

Estas tres posturas mejorarán tu calidad de vida.
Te puede interesar:

Las 3 posturas de yoga que dan los mismos beneficios que 5 horas de sueño

La esperanza de vida depende de la genética y, aún más importante, de los hábitos de vida. Llevar una alimentación variada y equilibrada rica en frutas y verduras, practicar ejercicio de manera regular, descansar adecuadamente y gozar de relaciones interpersonales saludables son las claves para enfilarnos en la carrera a los 100 años.

Actividad Familiar
Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social

Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social

Cuántas tazas de café debés tomar por día para que no afecte la longevidad

En este sentido, el consumo habitual de café se ha relacionado con una reducción en el riesgo de mortalidad y de desarrollar diversas enfermedades, según una revisión que analiza múltiples estudios de cohorte y metaanálisis recientes publicada en la revista Nutrients. Entre los hallazgos más destacados, se observa que beber al menos dos tazas de café al día se vincula con un 10–15% menor riesgo de mortalidad general, mientras que el consumo óptimo parece situarse en torno a tres a cinco tazas diarias, donde se registra la mayor disminución del riesgo de muerte por cualquier causa.

La revisión señala que tanto el café descafeinado como el que contiene cafeína pueden contribuir a esta reducción de la mortalidad, extendiéndose el beneficio a todos los tipos de café. En cuanto a la salud cardiovascular, la ingesta de tres a cinco tazas diarias se asocia con una disminución aproximada del 15% en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, la evidencia disponible indica que el café no incrementa el riesgo de cáncer y podría incluso reducir la probabilidad de desarrollar ciertos tipos, como el cáncer de endometrio.

El análisis también aborda el impacto del café en la prevención de lesiones y accidentes, atribuyendo este efecto a la capacidad de la bebida para aumentar el estado de alerta y favorecer la movilidad. En el ámbito respiratorio, el café podría contribuir a una menor incidencia de problemas crónicos y mortalidad por enfermedades respiratorias.

Taza café

Respecto a la diabetes tipo 2, la revisión destaca que el consumo de esta bebida, tanto regular como descafeinado, puede disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Para quienes ya padecen diabetes, un metaanálisis citado indica que el café podría reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y mortalidad general.

En relación con la función hepática, aunque el café parece tener efectos beneficiosos, estos no serían tan marcados como se pensaba anteriormente. También se menciona una posible reducción en el riesgo de enfermedades renales crónicas asociada al consumo de café.

cafecito ba 2

El café muestra un efecto protector frente a los trastornos cognitivos, con una reducción del 25 % en el riesgo de padecerlos, en una relación no lineal con la cantidad consumida. Además, tanto el café regular como la cafeína se asocian con una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson y de que esta progrese.

En cuanto al bienestar general, el café puede contribuir a la hidratación, aunque en algunos casos puede aumentar la producción de orina. El café con cafeína podría mejorar el rendimiento físico, la agudeza mental y sentidos como la visión, además de favorecer la recuperación de la función intestinal tras una cirugía de colon.

Café molido
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El diagnóstico final fue leucemia mieloide aguda.

Tenía mocos y dolor de cabeza pero finalmente uno de tantos doctores descubrió lo peor: qué era

Daniela y Thiago son padres de gemelas.

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

play

Corrupción en Discapacidad: el jefe de sistemas de la Suizo Argentina fue denunciado por encubrimiento

Cuál es el electrodoméstico que hay que desenchufar.

Está en muchas casas y es un electrodoméstico que puede traer peligro de incendio a las casas si no se desconecta

Hay personas que solo esperan a tener algún dolor para ir, pero los dentistas advierten de lo fundamental de la prevención.

Por qué hay que ir al dentista al menos dos veces al año

Estas poses de yoga permiten desinflamar el estómago luego de tener hinchazón.

Las mejores 3 posturas de yoga para desincharte después de un atracón de comida

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Guillermo Francos reconoció que "fue un error" haber nacionalizado la elección bonaerense

Hace 12 minutos
Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 19 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 20 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 21 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 21 minutos