Cómo afecta a tu longevidad desayunar tarde según un estudio

Un equipo internacional estudió la variación de los horarios de comida en adultos mayores y su efecto sobre la salud.

Por
Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

 

A medida que las personas envejecen, sus hábitos alimenticios cambian, no solo en lo que consumen, sino también en los horarios de sus comidas. Sorprendentemente, la relación entre estos horarios y la salud o la longevidad permaneció poco explorada durante mucho tiempo. Esto motivó a un grupo de investigadores a estudiar cómo esta variable puede influir en el bienestar y la duración de la vida.

Dedicar unos minutos diarios a una rutina física específica puede mejorar notablemente la salud del cerebro y, además, influir positivamente en la esperanza de vida.
Un equipo del Massachusetts General Brigham, junto con expertos internacionales, decidió analizar cómo evolucionan los horarios de alimentación en adultos mayores. El objetivo consistió en comprender qué consecuencias conlleva esta evolución para la salud y el bienestar de este grupo. El estudio aportó hallazgos significativos que actualmente generan debate y análisis en la comunidad científica.

Los resultados, publicados en la revista Medicine Communications, mostraron que los horarios de alimentación cambian gradualmente con la edad. Lo más relevante es que se encontró una asociación entre ciertos patrones de horarios de comida y un mayor riesgo de muerte prematura. Esto resalta la importancia de considerar no solo la calidad de los alimentos, sino también el momento de consumo como un factor determinante para la salud a largo plazo.

DESAYUNO CON HUEVOS

Qué reveló el estudio sobre la hora del desayuno y la longevidad

Un estudio reciente del Massachusetts General Brigham arroja luz sobre la importancia de los horarios de alimentación en la salud, especialmente en personas mayores. Entre los hallazgos más relevantes, los investigadores identificaron que retrasar el desayuno de forma constante se asocia con diversos problemas de salud física y mental. Este cambio en la rutina alimenticia genera un impacto significativo en el bienestar general de las personas.

La investigación reveló una relación directa entre desayunos tardíos y problemas como depresión y fatiga. Esto indica que el momento en que se consume la primera comida del día puede influir en el equilibrio emocional y los niveles de energía. Este descubrimiento destaca la importancia de considerar los ritmos biológicos y su alineación con los hábitos alimenticios.

Además de afectar el estado de ánimo y la energía, el estudio identificó una asociación entre el desayuno tardío y las enfermedades bucales. Aunque la causa exacta de esta relación aún requiere estudio, el hallazgo subraya cómo una variable aparentemente pequeña, como el horario del desayuno, puede repercutir en distintos sistemas del cuerpo.

DESAYUNO AMERICANO

Uno de los resultados más preocupantes indica que las personas que desayunan más tarde presentan un mayor riesgo de mortalidad durante el período de seguimiento del estudio. Esto convierte al horario del desayuno en un factor que podría influir en la longevidad, un aspecto que hasta ahora recibió poca atención en la investigación médica.

Este hallazgo cuestiona la idea de que únicamente la calidad y cantidad de los alimentos determinan la salud. Ahora se reconoce que el momento en que se consumen las comidas, sobre todo el desayuno, constituye un factor crítico que podría relacionarse con la muerte prematura.

longevidad-fotosjpg.webp

La investigación sugiere la necesidad de concienciar a las personas, especialmente a los adultos mayores, sobre los beneficios de desayunar temprano. Implementar esta recomendación podría ser una medida de bajo costo y fácil aplicación para mejorar la salud pública y, potencialmente, prolongar la vida.

En conclusión, el estudio del Massachusetts General Brigham abre nuevas perspectivas sobre la relación entre los horarios de alimentación y la longevidad. Los hallazgos relacionados con el desayuno tardío, la depresión, la fatiga, las enfermedades bucales y el mayor riesgo de mortalidad destacan que los hábitos diarios, por pequeños que parezcan, ejercen un impacto profundo y duradero en la salud.

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Hace 21 minutos
Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Hace 1 hora
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

Hace 1 hora
¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Hace 1 hora