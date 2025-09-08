8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La ciencia reveló que los cambios mínimos en tu cotidianeidad impactan en la longevidad

Se confirma que sumar minutos de sueño, movimiento y vegetales impacta en la salud. Los beneficios aparecen con constancia y no con cambios drásticos.

Por
El Dr. Hyman enfatiza que el éxito está en la suma gradual de estos hábitos y en su integración conjunta.

El Dr. Hyman enfatiza que el éxito está en la suma gradual de estos hábitos y en su integración conjunta.

Pexels

Pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento acelerado y una vida prolongada con mejor calidad. Una de las últimas investigaciones sobre este tema, confirma que incluso los ajustes más simples en descanso, alimentación o actividad física son capaces de reducir riesgos de mortalidad y aportar años de bienestar.

Los riesgos que conlleva el uso desmedido del aire acondicionado.
Te puede interesar:

El aire acondicionado puede ser peligroso para la salud: el motivo

La idea de que la longevidad depende exclusivamente de grandes esfuerzos está quedando atrás. Hoy la ciencia demuestra que lo decisivo no son transformaciones radicales, sino la constancia en la incorporación de hábitos saludables fáciles de sostener en el tiempo. Un enfoque gradual y accesible que se ajusta tanto a personas con estilos de vida activos como a quienes recién buscan mejorar su salud.

Lejos de tratarse solo de prolongar la vida, la meta está en llegar a la vejez con energía, autonomía y menor incidencia de enfermedades. Este objetivo, cada vez más presente en la agenda científica, encuentra sustento en la evidencia que conecta cambios simples con beneficios concretos en la expectativa y calidad de vida.

Verduras, legumbres, dieta vegetariana

Qué cambios diarios son fundamentales para la longevidad según la ciencia

Un estudio de la Universidad de Sydney, citado por el especialista Mark Hyman de la Cleveland Clinic, evaluó durante ocho años cómo impactan pequeñas variaciones en la rutina. Los resultados muestran que sumar apenas quince minutos de sueño, menos de dos minutos de ejercicio moderado o una a dos porciones de vegetales al día reduce en un 10% la posibilidad de muerte prematura, sin importar el estilo de vida previo. Cuanto mayores son estos incrementos, mayores también los beneficios, aunque incluso los ajustes más modestos ya resultan efectivos.

En la alimentación, las pautas propuestas son claras y fáciles de aplicar, ya que alcanza con añadir un tercio de taza de verduras cocidas cada día, limitar a una vez por semana tanto los granos refinados como las carnes procesadas, y eliminar las bebidas azucaradas. Estos cambios simples no requieren dietas estrictas ni sacrificios extremos, y permiten mejorar la salud de manera sostenida.

El descanso es otro factor decisivo. Pasar de dormir 6,5 horas a un mínimo de 7,2 ya se traduce en mejoras visibles, mientras que alcanzar ocho horas o más reduce en un 70% el riesgo de muerte prematura. Este aumento no solo prolonga la vida, sino que también favorece el bienestar diario y el rendimiento físico y mental.

dormir jubilado

Respecto a la actividad física, ampliar las rutinas de 20 minutos a un rango de entre 42 y 100 minutos diarios reduce el riesgo de mortalidad en un 64%, y si se superan los 100 minutos, la disminución alcanza el 70%. Estas cifras respaldan la importancia de integrar más movimiento a la rutina cotidiana, incluso en pequeñas dosis.

El Dr. Hyman enfatiza que el éxito está en la suma gradual de estos hábitos y en su integración conjunta, no en los cambios drásticos. Además, recomienda llevar un registro del progreso con aplicaciones, dispositivos de monitoreo o diarios de alimentación, herramientas que ayudan a sostener los avances y transformarlos en prácticas permanentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta postura de yoga es una de las más completas.

La postura de yoga que tiene los efectos de las sentadillas: piernas y glúteos bien duros

La clave está en hábitos simples y sostenibles.

Vivir más años: estas son las cinco acciones que benefician a la longevidad según expertos

Por qué hay que dormir del lado izquierdo para vivir más años

Estas son las mejores posturas para fortalecer el core.

Las mejores 5 posturas de yoga para tener los muslos y el abdomen de acero

Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Los alimentos indispensables para una dieta saluble y tener más años de vida según una investigación de Harvard.

Cuáles son los alimentos que afectan negativamente a la longevidad y debés evitar

Rating Cero

Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.
play

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
play

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

De Paul y Tini tienen un perfil bajo desde que retomaron su romance.

Tini Stoessel decidió dejar de ocultar su romance con Rodrigo De Paul en redes sociales

Se especula que el romance se oficialice antes de fin de año.

Esta es la pareja que se enamoró nuevamente tras 14 años y sacude al mundo del espectáculo

últimas noticias

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Hace 5 minutos
Axel Kicillof y Guillermo Francos.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Hace 20 minutos
Patricia Bullrich y Karina Milei.

Rusia citó al embajador argentino por las acusaciones de espionaje tras los audios de Karina Milei

Hace 34 minutos
Diputados avanza en medio del escándalo de corrupción que salpica al Gobierno. 

Diputados pidieron que la AGN audite contratos de la Andis y la Droguería Suizo Argentina

Hace 53 minutos
Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

Hace 1 hora