Vacaciones en la Costa 2026: el balneario con bosque en el que hay desde aves hasta zorros

Un encantador balneario con bosque a orillas del océano Atlántico en Argentina. Limita al norte con Mar del Tuyú y al sur con Aguas Verdes.

Costa del Este

Costa del Este, conocida por sus extensas playas, bosques de pinos y ambiente tranquilo, es ideal para descansar en familia, hacer caminatas o disfrutar de la naturaleza.

  • En este maravilloso destino turístico argentino se puede encontrar una variada fauna silvestre, desde aves como chiflones y carpintero real hasta liebres y zorros.

  • Para llegar a Costa del Este, tenés principalmente dos opciones desde la Ciudad de Buenos Aires o alrededores.

Costa del Este, un encantador balneario con bosque a orillas del océano Atlántico en Argentina, limita al norte con Mar del Tuyú y al sur con Aguas Verdes, partido de La Costa provincia de Buenos Aires. En este sitio se respetan el bosque y los espacios verdes por lo que no hay veredas. Así peatones y automovilistas comparten el mismo espacio.

En este maravilloso destino turístico argentino se puede encontrar una variada fauna silvestre, desde aves como chiflones y carpintero real hasta liebres y zorros. Por lo que se promueve no hacer ruidos molestos, ni dejar mascotas sueltas en dicha localidad.

Dónde queda Costa del Este

Costa del Este es una exclusiva localidad balnearia argentina situada en el Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires. Se ubica sobre la costa atlántica, entre las localidades de Mar del Tuyú (al norte) y Aguas Verdes (al sur), aproximadamente en el kilómetro 333 de la Ruta Provincial 11.

Qué puedo hacer en Costa del Este

Costa del Este, conocida por sus extensas playas, bosques de pinos y ambiente tranquilo, es ideal para descansar en familia, hacer caminatas o disfrutar de la naturaleza. Destacan el avistaje de aves en la reserva, cabalgatas, ciclismo por el bosque, el centro comercial, el Summer Extreme en verano y la visita a la Estatua de Cristo.

Principales actividades en Costa del Este

  • Playas y Naturaleza: disfrutar de sus playas amplias y tranquilas, ideales para descansar y caminar. Recorrer la reserva natural, que cuenta con médanos, pinochas y diversas especies de aves.

Actividades al aire libre:

  • Bicicleta: recorrer el bosque y la zona urbana en bicicleta.
  • Cabalgatas: realizar paseos guiados, incluyendo áreas de la playa y el bosque.
  • Senderismo: raminar por los senderos entre los pinos.

Lugares de Interés

  • Estatua de Cristo: visitar la figura de 5 metros de altura en el acceso a la localidad.
  • Centro Comercial: pasear por el centro con sus locales, cafeterías y restaurantes.
  • Punta del Lago: área para disfrutar de la naturaleza y caminatas.

Actividades Familiares:

  • Parques y Juegos: disfrutar de los juegos infantiles, casitas del árbol y plazas de juegos en complejos de cabañas.
  • Deportes Acuáticos: practicar actividades en el mar durante el verano.
  • Gastronomía: visitar los restaurantes locales como La Cabaña, Punto y Aparte, o Noi.

Es un destino perfecto para una escapada relajante, combinando la tranquilidad del bosque con la costa atlántica.

Cómo llegar a Costa del Este

Para llegar a Costa del Este (Partido de La Costa, Buenos Aires), tenés principalmente dos opciones desde Capital Federal o alrededores:

1. En Auto (Opción más rápida)

El viaje demora aproximadamente entre 3 horas y media y 4 horas, dependiendo del tráfico.

  1. Ruta recomendada: tomar la Autovía 2 hasta la localidad de Dolores.
  2. Desvío: en Dolores, tomar la Ruta Provincial 63 (son unos 30 km) hasta la Esquina de Crotto.
  3. Tramo final: doblar a la izquierda para empalmar con la Ruta Provincial 11 (Ruta Interbalnearia) y continuar hasta el km 333, donde se encuentra el acceso a Costa del Este, ubicado entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes.

2. En Ómnibus

Varias empresas ofrecen servicios directos desde la Terminal de Retiro o Liniers, con una duración de viaje de unas 4 a 5 horas.

  • Empresas: podés consultar horarios y pasajes en plataformas como Central de Pasajes, Plataforma 10 o directamente en Rutatlantica y Costa Bus.
  • Parada: los micros suelen dejarte en la entrada sobre la Ruta 11 o ingresar al centro de la localidad según el servicio.
  • Dato clave: si vas desde La Plata, el camino más directo es por la Ruta 11 pasando por Pipinas, aunque muchos prefieren ir hasta la Autovía 2 por seguridad y estado del asfalto.
