Este parque virtual de Buenos Aires es un plan distinto y tiene diferentes ingresos en toda la ciudad: como ir

MetaPark ofrece una experiencia de realidad virtual inmersiva con cascos inalámbricos y sonido envolvente que aísla por completo del entorno. MetaPark

La tecnología de última generación permite moverse sin cables y explorar mundos fantásticos con gráficos de alta fidelidad.

Los turnos pueden ser de 30 o 60 minutos, con libertad para recorrer distintos universos en una misma sesión.

Es uno de los paseos tecnológicos más atractivos de Buenos Aires, ideal para desconectarse y vivir una aventura sensorial intensa. En MetaPark, la experiencia se presenta como una invitación a dejar la realidad en pausa por un momento. Con cascos de última generación totalmente inalámbricos y un sistema de sonido envolvente que aísla del entorno exterior, la inmersión es total desde el primer instante. Solo es necesario ingresar, colocarse el equipo, tomar los joysticks y prepararse para el despegue: el regreso al mundo real queda a elección de cada participante.

En este espacio, las barreras del mundo físico desaparecen para dar lugar a una aventura sin límites. Gracias a tecnología de vanguardia, es posible explorar universos imaginados en sesiones de 30 o 60 minutos, con total libertad de movimiento y sin cables que condicionen la experiencia. La propuesta está pensada para quienes buscan una desconexión profunda, con un sonido impactante y gráficos de alta fidelidad que transportan a dimensiones paralelas de manera sorprendente.

Sumergirse en lo desconocido se vuelve simple y emocionante. Al llegar, el proceso resulta casi mágico: se coloca el visor, se entregan los controles y, en cuestión de segundos, las reglas de la física parecen transformarse. Los dispositivos inalámbricos de última tecnología garantizan fluidez en cada recorrido por mundos fantásticos. Ya sea en un turno de media hora o de una hora completa, la intensidad del sonido y la calidad visual permiten olvidarse por completo de que la experiencia transcurre en plena ciudad.

Cómo es el paseo virtual destacado para hacer en Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires siempre sorprende con su oferta cultural, y MetaPark logra destacarse al proponer una desconexión total de la rutina urbana. La experiencia se posiciona como uno de los paseos más atractivos de la temporada gracias a su despliegue de tecnología de última generación, con un nivel de realismo tan impactante que cruzar el umbral de su local implica, literalmente, adentrarse en otra dimensión. Se presenta como un plan ideal para quienes buscan una aventura moderna, segura y profundamente emocionante.

Uno de los aspectos que más distingue a MetaPark es la libertad de movimiento que ofrece. Al utilizar dispositivos completamente inalámbricos, los usuarios pueden desplazarse sin la incomodidad de cables, mientras un sistema de sonido envolvente potencia cada estímulo sensorial. Esta combinación garantiza una inmersión total: una vez colocado el casco y con los controles en mano, el entorno exterior desaparece para dar lugar a una experiencia visual y auditiva intensa.

La flexibilidad también se convierte en uno de sus grandes diferenciales. Con opciones de turnos de 30 o 60 minutos, cada persona define la duración de su aventura y explora múltiples mundos en una misma sesión. El proceso resulta ágil y dinámico: se ingresa, se recibe el equipamiento y, en cuestión de segundos, la realidad cotidiana queda atrás. La propuesta invita a explorar lo imposible, con la posibilidad de regresar al mundo real únicamente cuando así se lo desee.