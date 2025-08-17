Si le agregás carqueja al mate, podés combatir una enfermedad clave y fortalecer tu salud: cuál es el motivo Agregarla a la infusión diaria no solo mejora su sabor, sino que también ayuda a regular el azúcar y fortalecer el hígado. Por







Además de mejorar el sabor, la carqueja puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades y fortalecer nuestro organismo.

La carqueja es una planta medicinal reconocida en toda América del Sur por sus múltiples beneficios para la salud. Agregarla al mate es una práctica cada vez más popular, ya que permite aprovechar sus propiedades de manera sencilla. Además de mejorar el sabor, puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades y fortalecer nuestro organismo.

Agregar esta hierba no solo mejora su gusto, sino que también es una manera efectiva y natural de cuidar al organismo. Desde proteger el hígado hasta regular la glucosa, esta planta se convierte en un aliado diario para fortalecer el cuerpo y prevenir dolencias clave.

Aunque es una planta segura para la mayoría de las personas, es importante consumirla con moderación. Se recomienda evitar su ingesta excesiva durante el embarazo o la lactancia, y consultar con un profesional de la salud si estás tomando medicamentos para la diabetes o padecés problemas hepáticos.

Mate En la búsqueda de darle un aire renovado a la tradicional costumbre de tomar mate, cada vez más personas incorporan coco rallado a la infusión. Pexels Qué beneficios tiene la carqueja y por qué es ideal para agregarla al mate Entre sus propiedades más destacadas, la carqueja es conocida por:

Favorecer la digestión y aliviar malestares estomacales.

y aliviar malestares estomacales. Regular los niveles de azúcar en sangre, lo que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2.

en sangre, lo que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. Estimular la función hepática , contribuyendo a la depuración del hígado y al buen funcionamiento del metabolismo.

, contribuyendo a la depuración del hígado y al buen funcionamiento del metabolismo. Fortalecer el sistema inmunológico, gracias a sus antioxidantes naturales.

el sistema inmunológico, gracias a sus antioxidantes naturales. Reducir la inflamación y colaborar con la salud cardiovascular.