Si le agregás carqueja al mate, podés combatir una enfermedad clave y fortalecer tu salud: cuál es el motivo

La carqueja es una planta medicinal reconocida en toda América del Sur por sus múltiples beneficios para la salud. Agregarla al mate es una práctica cada vez más popular, ya que permite aprovechar sus propiedades de manera sencilla. Además de mejorar el sabor, puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades y fortalecer nuestro organismo.
Agregar esta hierba no solo mejora su gusto, sino que también es una manera efectiva y natural de cuidar al organismo. Desde proteger el hígado hasta regular la glucosa, esta planta se convierte en un aliado diario para fortalecer el cuerpo y prevenir dolencias clave.
Aunque es una planta segura para la mayoría de las personas, es importante consumirla con moderación. Se recomienda evitar su ingesta excesiva durante el embarazo o la lactancia, y consultar con un profesional de la salud si estás tomando medicamentos para la diabetes o padecés problemas hepáticos.
Qué beneficios tiene la carqueja y por qué es ideal para agregarla al mate
Entre sus propiedades más destacadas, la carqueja es conocida por:
Incorporar carqueja al mate permite consumirla de manera diaria y prolongada, potenciando sus efectos medicinales sin necesidad de infusiones separadas. La combinación del mate con la carqueja:
- Aumenta la absorción de nutrientes y antioxidantes.
- Refuerza la energía y vitalidad durante el día.
- Permite un consumo seguro y natural, evitando pastillas o suplementos artificiales.
Cómo preparar el mate con carqueja correctamente
- Colocá yerba mate en la yerbera como de costumbre.
- Agregá unas hojas de carqueja seca, aproximadamente un puñado pequeño por cada litro de agua.
- Verté agua caliente (no hirviendo) y dejá reposar unos segundos antes de beber.
- Podés repetir la cebada varias veces, como un mate normal.