Femicidio de Agostina Vega: el fiscal amplió la acusación contra Claudio Barrelier por una denuncia de 2025 Raúl Garzón imputó por “privación ilegítima de la libertad” y “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa” a raíz del expediente iniciado hace un año por una joven que salió corriendo semidesnuda de su casa. Por Agregar C5N en









Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, imputó a Claudio Barrelier por “privación ilegítima de la libertad” y “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa” a raíz de la denuncia que realizó en 2025 una joven que escapó semidesnuda de la casa del imputado por el homicidio de la adolescente de 14 años.

En esa causa intervino el fiscal Iván Rodríguez e imputó al hombre de 32 años por privación ilegítima de la libertad, estuvo detenido 20 días en mayo de 2025 y fue liberado bajo caución por $5 millones y con la condición de presentarse todos los meses ante la Fiscalía, según reconstruyó el medo cordobés La Voz del Interior.

Este martes Barrelier fue trasladado desde la cárcel de Cruz del Eje a Córdoba capital para indagarlo por estas nuevas acusaciones. El imputado negó los hechos y se abstuvo a seguir declarando.

El hombre ya estaba imputado por "abuso sexual con acceso carnal" y "homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género" por el crimen de Agostina. Ambas causas quedaron bajo la órbita de Garzón.

Qué contó la primera denunciante de Claudio Barrelier La joven de 20 años declaró que conocí a Barrelier desde 2022 y que el 5 de mayo de 2025 el trabajador municipal le había ofrecido $2 millones para que le guardara un monto de dinero, pero cuando llegaron a su casa el acusado la amenazó con un arma de fuego, le sacó el celular y la hizo desvestirse sobre una cama donde la ató y le tapó la boca.