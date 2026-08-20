20 de agosto de 2026 Inicio
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La advertencia de Franco Colapinto sobre su Alpine en la previa del Gran Premio de Países Bajos: "Esperemos que funcione"

La Fórmula 1 retomará la actividad este fin de semana después del parate del verano europeo, pero el argentino tendrá una pequeña desventaja en comparación al monoplaza de su compañero Pierre Gasly. “Voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos”, sostuvo.

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Las mejoras del auto de Colapinto se verán recién para el Gran Premio de Monza

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La Fórmula 1 volverá este fin de semana y en la antesala del Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto alertó sobre la diferencia y desventaja que tendrá en su coche en comparación al de su compañero, Pierre Gasly.

La carrera del domingo en el Gran Premio en Países Bajos será a las 11, hora argentina.
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Si bien desde Alpine había adelantado que iba a estrenar mejoras en el inicio del segundo semestre de la temporada, en la antesala de lo que será la 14° jornada en Zandvoort, estas no estarán disponibles en el del argentino, quien tendrá que esperar hasta Italia.

“Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año”, destacó el director del equipo, Steve Nielsen.

De igual modo y frente a ello, el pilarense se mostró positivo al considerar que “la actualización genera buenas expectativas dentro del equipo” y que los datos obtenidos en el simulador lo demuestran. “En el simulador se ve muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros”, explicó ante los medios. “Cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros”, sostuvo y entendió la decisión de la escudería: “Ellos también quieren hacerlo bien”.

Durante este parate, desde la fábrica de Enstone hicieron énfasis en el mantenimiento y preparar la llegada de piezas nuevas vinculados a los problemas identificados durante la primera parte del año que apuntan a un desequilibrio aerodinámico, con una parte trasera inestable en la entrada a curvas, tracción deficiente y subviraje en el punto medio de las curvas.

Ahora el objetivo del equipo es tener una mejora en el rendimiento y, en palabras del propio argentino “esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”. “La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno”, analizó.

“Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año”, reveló Colapinto.

Vuelve la Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, con motivo de la reanudación del campeonato mundial de automovilismo luego de un receso de cuatro semanas. La 14° jornada se podrá ver a través de Disney + Premium.

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre a las 7:30
  • Clasificación sprint a las 11:30

Sábado 22 de agosto

  • Sprint a las 7
  • Clasificación a las 11

Domingo 23 de agosto

  • Carrera a las 10
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