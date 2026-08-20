La advertencia de Franco Colapinto sobre su Alpine en la previa del Gran Premio de Países Bajos: "Esperemos que funcione" La Fórmula 1 retomará la actividad este fin de semana después del parate del verano europeo, pero el argentino tendrá una pequeña desventaja en comparación al monoplaza de su compañero Pierre Gasly. “Voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos”, sostuvo. Por Agregar C5N en









Las mejoras del auto de Colapinto se verán recién para el Gran Premio de Monza

La Fórmula 1 volverá este fin de semana y en la antesala del Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto alertó sobre la diferencia y desventaja que tendrá en su coche en comparación al de su compañero, Pierre Gasly.

Si bien desde Alpine había adelantado que iba a estrenar mejoras en el inicio del segundo semestre de la temporada, en la antesala de lo que será la 14° jornada en Zandvoort, estas no estarán disponibles en el del argentino, quien tendrá que esperar hasta Italia.

“Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año”, destacó el director del equipo, Steve Nielsen.

De igual modo y frente a ello, el pilarense se mostró positivo al considerar que “la actualización genera buenas expectativas dentro del equipo” y que los datos obtenidos en el simulador lo demuestran. “En el simulador se ve muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros”, explicó ante los medios. “Cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros”, sostuvo y entendió la decisión de la escudería: “Ellos también quieren hacerlo bien”.

Durante este parate, desde la fábrica de Enstone hicieron énfasis en el mantenimiento y preparar la llegada de piezas nuevas vinculados a los problemas identificados durante la primera parte del año que apuntan a un desequilibrio aerodinámico, con una parte trasera inestable en la entrada a curvas, tracción deficiente y subviraje en el punto medio de las curvas.